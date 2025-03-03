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    首頁　>　政治

    黃國昌「一日北高」單車行 洪健益曝北市府公帑補助

    台北市議員洪健益指出，北市府用公帑補助民眾黨一日北高自行車活動。（記者何玉華攝）

    台北市議員洪健益指出，北市府用公帑補助民眾黨一日北高自行車活動。（記者何玉華攝）

    2025/03/03 13:29

    首次上稿 13:02
    更新時間 13:29

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌228以傳承前主席柯文哲「一日北高」活動，率立委黃珊珊等部分黨公職人員從台北市北投關渡宮出發，並說柯文哲看到「從他一個人變成一群人」延續傳統跟精神，應該會覺得很高興，不過，台北市議員洪健益指出，這項活動獲得台北市政府公帑補助，批評台北市長蔣萬安明明知道，還繼續挺黃國昌。

    洪健益指出，柯文哲「一日雙塔」開惡例，利用公家資源創造個人政治舞台。起初美其名用體育局名義舉辦活動，挨批後改由民間協會舉辦，市府還變相贊助，但所有的鎂光燈與曝光都仍聚焦在柯文哲身上，完全是用「公帑行銷柯皇」；柯文哲用「一日雙塔」活動將個人的英勇形象植入人心，到後期根本騎不完，卻還是硬要騎、演好、演滿，根本就是用人民的納稅錢造神自己。

    洪健益批評蔣萬安是幫兇，這麼明顯不公不義的活動，蔣萬安在柯文哲卸任後，繼續不避諱的補助2年，讓柯繼續玩2年；滿口的「依法行政」，但程序是否有瑕疵？還是明知如此仍執意要補助柯文哲，上演另類的「藍白合」？洪健益嘲諷當年國民黨侯友宜跟柯文哲撕破臉的時候，北市府卻一邊補助柯文哲騎腳踏車；補助完柯文哲，現在繼續補助黃國昌！台北市已經光明正大藍白合了嗎？市府不該濫用納稅人的錢補助政治活動。

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日率黨內公職騎自行車「一日北高」。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日率黨內公職騎自行車「一日北高」。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日率黨內公職騎自行車「一日北高」。（圖擷取自洪健益臉書）

    台灣民眾黨主席黃國昌（中）2月28日率黨內公職騎自行車「一日北高」。（圖擷取自洪健益臉書）

    台北市議員洪健益指出，台北市政府用公帑補助前台北市長柯文哲的單車「一日北高」活動，今年持續補助。（圖擷取自洪健益臉書）

    台北市議員洪健益指出，台北市政府用公帑補助前台北市長柯文哲的單車「一日北高」活動，今年持續補助。（圖擷取自洪健益臉書）

    台北市議員洪健益出示體育局補助資料歷年，指北市府用公帑補助民眾黨一日北高自行車活動。（洪健益辦公室提供）

    台北市議員洪健益出示體育局補助資料歷年，指北市府用公帑補助民眾黨一日北高自行車活動。（洪健益辦公室提供）

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