綠營台南市長初選白熱化 8議員重提跑票事件籲勿忘歷史

南市民進黨團總召周嘉韋代表8人發表聯合聲明。（記者蔡文居攝）

2025/03/03 13:12

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選山雨欲來，支持立委林俊憲的台南市議會民進黨團8位議員今天發表聯合聲明，重提當年議長選舉跑票事件，強調「歷史可以過去，但不容忘記」，請所有民進黨公職正視這段歷史，並呼籲立委林俊憲、陳亭妃在爭取市長提名期間，千萬不要再與傷害民進黨的人走在一起，還給台南一個乾淨、堅定價值的政治環境。

民進黨台南市長黨內初選尚未登場，但積極佈局市長初選的林俊憲、陳亭妃，在地方的競爭已暗潮洶湧。林俊憲2日在佳里成立聯合服務處，挺林人馬劍指陳亭妃陣營，重提2018年南市議長跑票事件。陳亭妃昨則以總統賴清德呼籲黨內團結來回應，希望黨內同志向前看，不要自亂陣腳，中了藍白分化的計謀。

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針對2018年南市議長選舉跑票事件，南市民進黨團總召周嘉韋及林依婷、謝舒凡、李宗翰、朱正軒、蔡筱薇、蔡麗青、黄肇輝8名議員今天發表聯合共同聲明，強調「歷史可以過去，但不容忘記」。

聲明指出，民進黨團在2014、2018兩度面對黨團成員在正副議長投票中跑票之事，絕對不容忽視。2014年尚未採用記名投票所留下的痛，以及修法後2018年採用了記名投票仍然有吳通龍、陳怡珍、周麗津3位議員，背叛黨團決議投票，絕對是黨團最對不起民進黨支持者的時刻，請所有民進黨公職正視這段歷史，並切身反省，勿忘初衷。

聲明表示，「與魔鬼為伍終將自食惡果」，請未來要參選市長的民進黨同志，合作對象千萬不可與理念相左的藍白政黨合作，更不可與一審遭判刑的郭信良合作，切記與魔鬼交換利益，將會犧牲民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的核心理念，而若民進黨提名了失去理念只有利益的人擔任市長，將會被一路支持民主、堅定台灣價值的所有支持者唾棄。

對此，陳亭妃今天低調表示，此事與她無關，黨主席、總統賴清德也一再提醒大家要團結，希望大家「團結、團結再團結」。

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