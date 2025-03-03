指控違法募款 國民黨揭露罷免王鴻薇團體幹部身分

國民黨指控，部分發起罷免國民黨立委團體明知不得收受政治獻金卻違法募款，指導民眾交付現金給志工，呼籲檢調介入徹查。（圖由國民黨提供）

2025/03/03 13:09

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（3）日召開記者會，指控發起罷免國民黨立委王鴻薇的團體，明知不得收受政治獻金卻違法募款，還在群組指導民眾當面交付現金或匯款給廠商，並曝光罷免團體幹部的真實姓名，喊話檢調儘速介入徹查。

王鴻薇在立法院受訪時表示，不能頂著公民罷免的帽子就能違法違規，之前對於罷免連署書的商家，被檢舉就說藍委在查水表，如果有任何商家被檢舉，市府能不處理嗎？就因為你是罷免團體的友好商家，市府就不聞不問嗎？不要打著公民團體就能違法違規，違法違規就要被檢視，該怎麼辦就怎麼辦。

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國民黨發言人楊智伃表示，依照政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可以收受政治獻金，罷免團體不得收受任何政治獻金，但在要罷免王鴻薇的團體群組中，有所謂「文宣組長」卻貼上「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。

楊智伃指出，除了教大家將現金交給志工，罷免團體還成立違法課金群組，要求民眾認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至還定期指定課金任務，簡直把民眾當「盤子」，更有嚴重違法之嫌。

楊智伃也在記者會中公開罷免王鴻薇團體「文宣組長」的真實身分，稱此人上節目化名「阿美」，在群組中不斷的教導大家犯法，不斷提供課金任務，希望檢調單位立刻啟動調查，瞭解其公司帳戶是否有涉及罷免案的違法金流，國民黨也會持續監督這些知法犯法的行為。

楊智伃質疑曹興誠是罷團幕後金主

楊智伃強調，這些事證罪證確鑿，可惜至今沒看到罷團有任何說法，若這些罷團要繼續轉移焦點，國民黨立刻就會去地檢署跟監察院檢舉告發。

楊智伃並表示，群組中還提到曹興誠，說要看有沒有機會跟他談未來爭取經費，令人質疑「怎麼又是曹興誠」，難道曹興誠就是罷免團體的幕後金主？曹興誠是否涉入罷免團體的不法捐款金流？

鄧凱勛：江肇國帶罷團拉連署衝第一線

國民黨副發言人鄧凱勛也提到，民進黨團幹事長吳思瑤說黨應該要位居罷免的二線，但卻看到民進黨台中市議員江肇國帶著罷免團體到市場去拉連署，也看到綠營的議員助理擔任罷免國民黨立委游顥的領銜人，顯示民進黨根本就衝在第一線。

國民黨副發言人譚仲彣指出，如果罷團成立合乎資格可收取政治獻金的政治團體，還要依法設立政治獻金專戶才能收取，否則負責人是要受三年以下有期徒刑，或併科20萬元以上、100萬元以下的罰金。呼籲檢調偵辦該罷團是否有違法之處。

國民黨揭露罷免團體明知道不得收受政治獻金卻違法募款。（圖由國民黨提供）

國民黨發言人楊智伃今天在記者會中指控發起罷免國民黨立委王鴻薇的團體違法募款，還公布罷團幹部本名。（圖擷取自「中國國民黨KMT」直播影片）

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