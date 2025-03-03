沈伯洋嗆「找到房子就辭職」 王鴻薇：一直用老梗不負責任

國民黨團書記長王鴻薇（中）。（記者林欣漢攝）

2025/03/03 12:10

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁質疑，民進黨立委沈伯洋是間諜，拿了美國多少錢才有房產；沈伯洋反擊，「找到我台灣或美國的房子，我就辭職，沒有的話，造謠的傅崐萁就辭職」。對此，國民黨團書記長王鴻薇今日表示，沈伯洋如果一直用老梗回應外界的質疑，是不負責任的。民進黨用什麼標準檢驗前民眾黨立委吳春城，也應該用什麼標準來檢驗自己，沈伯洋不應該有雙標。

王鴻薇指出，沈伯洋不止是NGO過去的負責人，也是現任的理事及立委，本來就應該受到檢視，譬如他相關房產申報，在美國房產的問題，被踢爆有第三棟房子的時間，已經在擔任立委，沈伯洋應該對外說清楚講明白。

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王鴻薇表示，至於接受補助的部分，沈伯洋一直用切香腸、擠牙膏的方式，稱只有收到索羅斯基金，至於美國國務院的補助，就立刻說是中共同路人，沒有否認，是否只要被質疑資金、房產，就說是中共同路人，如果一直用這樣的老梗回應外界的質疑，是不負責任的，不管資產、學歷、資金補助來源等，都應該對外講得非常清楚，民進黨用什麼標準檢驗吳春城，也應該用什麼標準來檢驗自己，沈伯洋不應該有雙標。

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