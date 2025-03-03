翁曉玲再發文 批曹興誠抹紅他人、毫無誠信

國民黨不分區立委、清大副教授翁曉玲在曹興誠還原30年前捐款始末後神隱1天，今再發文批曹興誠未捐1500萬給清大及抹紅他人。（資料照）

2025/03/03 12:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人後，遭國民黨立委翁曉玲指控未捐款1500萬元給清華大學。曹興誠2日發文還原當年捐款始末，強調「我個人從未承諾要捐款給清大」，痛批「翁曉玲與清大合謀統戰」，稱清大已墮落成為中共對台統戰的巢穴？而翁曉玲神隱1天後，今天也發文再批曹興誠未捐給清大，甚至抹紅他人，已毫無誠信；清大則未有回應。

此外，前清大校長陳力俊2011年致詞時曾公開表示，清華校方收到這筆捐款，但他日前接受媒體訪問時改口稱，當年是在私下談話時聽曹興誠說有捐，自己就在演講中致謝，事後並未查證，也不能當成證明。

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曹興誠2日發文還原當年與沈君山的捐款始末後，翁曉玲則神隱未回應，今天她則在社群發文再批曹興誠人格敗壞、信用破產已是不爭的事實。並稱她不是沒招了，而是批曹興誠自知理虧，根本沒捐錢卻東拉西扯，不是推給沈君山校長 ，就是推給聯電，還栽贓清大沈君山校長、又攻擊抹紅陳力俊校長，說清大被中共滲透，是中共在台統戰基地，惡意污衊清華人、傷害清大校譽。

翁曉玲稱，曹興誠沽名釣譽，是身體力行「親中舔共」之人 ，還有臉去講別人是中共同路人，他才是最有可能違反「反滲透法」，接受中共滲透來源指示，企圖危害國安和散播謠言影響罷免案通過與否之人。

翁曉玲也呼籲司法檢警機關應調查曹興誠的不法行為，包括誹謗台灣高等學府、破壞社會安定和自由民主秩序的行徑，應盡早繩之以法。

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