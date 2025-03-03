傅崐萁控遭買媒體攻擊 民進黨提告求償200萬

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）3日召開記者會，針對國民黨立法院黨團總召傅崐萁的造謠指控及國民黨造假連署提出批評，並宣布將對傅崐萁提起告訴。 （記者羅沛德攝）

2025/03/03 12:03

〔記者陳昀／台北報導〕針對立法院國民黨團總召傅崐萁上月26日指控，民進黨中央黨部下預算買媒體攻擊在野黨立委，「當然傅崐萁一向都是第一名」，當天民進黨發言人吳崢要求拿出證據否則提告，未獲回應。吳崢今偕律師黃帝穎召開記者會表示，今天就會到台北地院向傅提起民事起訴，求償200萬、在各大報刊登澄清啟事，對任何抹黑、造謠行徑，絕不寬貸。

吳崢、黃帝穎召開「新聞造謠、連署造假，國民黨將受法律與人民制裁！」記者會，吳崢指出，傅崐萁上週在記者會公開指控民進黨中央下預算買媒體，事後面對民進黨要求提出證據，傅不但不敢正面回應、更拿不出證據，但面對其荒謬的言論，民進黨絕不縱容，要讓傅崐萁負起散播不實言論的責任。

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吳崢表示，傅崐萁過去擔任花蓮縣長期間，前花蓮縣政府秘書長謝公秉及公務員林金虎、黃韋鈞，拿花蓮縣政府的公帑，直接將錢交給總共14家媒體的15名記者個人，前述3人也在2019年被監察院彈劾，可見傅崐萁指控被民進黨下預算買新聞攻擊，是標準的做賊喊抓賊，傅崐萁才是使用公帑收買新聞、收買記者的人，讓傅崐萁為滿口謊言付出代價。

吳崢接著表示，傅崐萁抹黑民進黨買媒體攻擊他，事實是，傅的惡形惡狀，全國人民都已經看不下去，花蓮一位近80多歲的在地資深退休教師葉老師，週末因在傅崐萁的活動質問「花蓮怎麼變成這樣」，就遭傅的團隊粗暴蠻橫地拖出場，大家可以看到傅是如何在花蓮隻手遮天收買媒體、暴力對待異議長者，並因此遭花蓮鄉親和全國人民的唾棄。

黃帝穎指出，針對傅崐萁不實指控民進黨下預算置入媒體，沒有任何證據，甚至憑空捏造、偽造事實，已明顯構成民法上的侵權行為，侵害民進黨的相關權利，今將到台北地方法院提起民事起訴，求償200萬、在各大報刊登澄清啟事；傅崐萁所宣稱的「第一名」，可先自行上司法院裁判書查詢，傅有2個金融犯罪入監服刑、偽造文書的判刑，以及擴權法案遭判違憲等四大犯罪違憲前科，根本不需任何人對他置入指控。

最後，吳崢表示，最近國民黨的造謠造假層出不窮。上週四嘉義縣陳冠廷罷免案，發生前所未聞的荒謬狀況，竟然連領銜人也遭到冒名，週末國民黨針對民進黨發起的惡罷中，9名綠委選區一階名單查對狀況，竟出現近千名幽靈連署，人已經去世還出現在連署名單中，大量幽靈連署的唯一可能，就是國民黨系統性的抄名冊，以致動輒30至40%的不合格率，國民黨抄名冊假連署，再修法提高罷免門檻，無疑是利用台灣的民主來踐踏民主，無恥至極。相關造假情事，民進黨持續蒐證，決不妥協、決不縱放，將逐一採取法律行動。

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