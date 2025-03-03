在野黨推薦大法官人選 藍：陳水扁任內有

國民黨團書記長王鴻薇。（記者林欣漢攝）

2025/03/03 12:04

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德近日邀請各界推薦大法官候選人，在野質疑總統府並未按照往例正式行文通知在野黨推薦大法官人選，總統府則表示，前總統馬英九、蔡英文任內的大法官提名審薦作業，對外徵才時「皆未行文任何政黨推薦」；對此，立法院國民黨團書記長王鴻薇今日指出，前總統陳水扁執政時期的總統府，就有行文通知在野黨推薦大法官人選，「為什麼賴總統把陳總統全部抹去了？是不是陳總統講了他不想聽的話？提醒總統府不要將陳總統時代一筆抹去，歷史不能隨便被竄改、修正。」

王鴻薇表示，民國92年4月、前總統陳水扁執政時期的總統府在做大法官的提名審薦，當時審薦小組是由召集人前副總統呂秀蓮主持，審薦小組決定主動函請立法院、司法院、教育部、法務部等4機關，以及民進黨、國民黨、親民黨、台聯、新黨等5個政黨推薦人選。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委林沛祥認為，朝野政黨領袖還沒開始溝通協調之前，國民黨不應該去主動提出大法官名單，賴清德要的不是朝野和諧或大家可以坐下來協調事情的政局，他是想要贏者全拿，還沒有正式政黨協商，還沒坐下來談，甚至真正的政黨協商應該要連民眾黨主席黃國昌3黨一起坐下來好好談，國民黨若貿然提出大法官人選，不只是自作多情，更有可能被打臉、做政治操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法