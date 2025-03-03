從劉彥澧到吳存金 張芬郁：請盧秀燕說清楚有多少弊端

台中市地政局長吳存金因特別費案以100萬元交保，今早請辭獲准，市議員張芬郁質疑市府還有多少弊端，水到底有多深？希望盧市長對外說清楚。（張芬郁提供）

2025/03/03 11:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市地政局長吳存金因首長特別費核銷不實，上週遭檢調搜索並以100萬元交保，吳存金今早請辭獲准，民進黨台中市議員張芬郁表示，台中市長盧秀燕保不住吳，只好斷尾求生，從劉彥澧到吳存金，都是藏不住弊端，怕影響自己才快速讓他們辭職，市府還有多少弊端，水到底有多深？希望盧市長對外說清楚。

檢調掌握，吳存金涉嫌不實核銷每月3.97萬的首長特別費，有非因公的支出，卻申報特別費核銷的狀況，上月25日搜索、偵訊後，列為貪汙罪嫌被告，並以100萬元交保，消息昨天曝光後，吳存金今早請辭獲准，市府表示，全力配合檢調查察釐清案情，絕不護短。

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市議員張芬郁今天表示，台中市多次賣地，地政局是主責的重要單位，盧市長保不住吳存金，事隔多天藏不住，只好斷尾求生，恐怕只是冰山一角，水到底有多深？希望檢調單位徹底調查清楚。

張芬郁指出，盧市長一直規劃總統大位，從劉彥澧到吳存金，都是藏不住弊端，怕影響自己才快速出手讓他們辭職，市府內還有多少事被隱藏？希望盧市長對外說清楚，不要一手遮天，用高民調矇蔽市民。

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