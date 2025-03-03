台灣基進等5小黨結盟參戰2026！ 王興煥：為取代民眾黨、消滅國民黨

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/03/03 11:25

〔記者林哲遠／台北報導〕原高雄市黨部執行長楊佩樺昨退出台灣基進，黨主席王興煥今日表示，對戰友楊佩樺感到萬分不捨，並透露與其他本土在野政黨包含台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨、時代力量之間的結盟關係，將以選區不互踩上進行溝通協調，並喊話將以此為基礎，提供第三勢力新選擇以取代民眾黨，並將其視為消滅國民黨的前哨戰。

王興煥指出，去年青鳥運動乃至今年大罷免風潮起因都是國民黨與民眾黨的親中、毀憲、亂政。而藍白之所以能禍國，是基於兩個原因，一是民眾黨以「第三勢力」為號召，吸引公民對關鍵監督、政治改革的期待；二是國民黨以「反對黨」的名分遮掩親中賣台的本質，詐取了公民社會對「監督制衡」的善意期待。

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王續指，因此，自去年4月以來，台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、社會民主黨、時代力量5個政黨便共同研議，於國家認同堅持台灣獨立、社會民生主張公平正義的共識前提下，提供公民不同於民眾黨的「第三勢力」選項。

唯有為台灣社會提供「不親中」的真正「本土進步在野政黨」選項，才能徹底根除國民黨的政治養分，打造沒有國民黨的台灣，朝向「本土執政治理、本土在野監督」的本土政體。他認為，本土在野黨之間必須進行議題合作，集結非親中力量對抗藍白在國會中帶來的重大災難；至於政治則必須回到實力原則，5個在野黨分散作戰，於現階段實際上無法滿足公民社會對第三勢力的期待，更無法撼動民眾黨的「偽第三勢力」招牌。

王興煥表示，政黨的現實就是必須透過選舉而成長，5個本土小黨面對2026年的地方選舉，有一個共同目標，就是讓5個政黨的席次總和超越民眾黨，取代民眾黨成為兩大黨之外的、有利於台灣大局的優質選項。

「要實現此願景，2026年的選區規劃非常重要！」王興煥說，最基本的就是透過協調或其他可能的方式，使5個政黨不在相同的選區提名競爭，因為2026年的選舉型態不是投政黨票，所以5個政黨目前的共識就是以「避免選區衝突」作為基礎，在此前提下，各黨的主體性完全獨立，政治光譜與側重議題甚至政治風格，則仍彼此尊重各黨的堅持與選擇。

王興煥強調，「國民黨不倒，台灣不會好」是台灣基進起手勢。以戰略來看，很明顯的在打倒國民黨之前，提供第三勢力新選擇以取代民眾黨，是消滅國民黨必經的前哨戰。2026年本土進步的在野共識將是消滅國民黨的起點。

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