拋2026時力選戰目標！王婉諭：團結本土小黨「6都+竹竹苗」成立議會黨團

時代力量上午召開「黨主席暨決策委員上任記者會」，由新任黨主席王婉諭公布新任決策委員名單，包含「人渣文本」作家周偉航、新竹市議員廖子齊、林彥甫、王煦惠、廖啟帆、王景弘、林依瑩、胡㻡等人。（記者田裕華攝）

2025/03/03 11:06

〔記者林哲遠／台北報導〕時代力量上午召開「黨主席暨決策委員上任記者會」，由新任黨主席王婉諭公布新任決策委員名單，包含「人渣文本」作家周偉航、新竹市議員廖子齊、林彥甫、王煦惠、廖啟帆、王景弘、林依瑩、胡㻡等人。王婉諭也宣示時力未來兩年的三大目標，包含堅持進步本土路線、團結本土小黨參戰2026年地方選舉，力求在六都與竹竹苗站穩腳步，成立議會黨團。

王婉諭指出，10年前，關心台灣前途的前輩們創立時代力量，強調台灣人民必須掌握改革政治、改造社會的主動權，不能只是政治的旁觀者或政黨的啦啦隊。過去10年，時代力量與志同道合的朋友們一起推動改造社會的運動，讓許多年輕人有機會投身政治，為基層人民發聲，致力於打造一個多元、民主、平等、公義的台灣。

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她強調，如今台灣依然面臨中國的侵略威脅，而社會公平正義與年輕人的未來，則因為錯誤的政策而遭受侵蝕與忽視。在此背景下，台灣需要一股進步本土的力量，團結所有人民，捍衛主權、安全，並持續推動社會進步。

「未來兩年我將帶領時代力量實踐三大目標！」王婉諭說明，首先，堅持「進步本土」路線，捍衛台灣的獨立自主與社會正義，推動民主深化，改造憲政秩序，制衡膨脹的權力，並聚焦民生經濟改革，以解決貧富差距擴大、社會分配失衡、年輕人失去希望的困局，讓政治重新回聚焦人民的生活。

王婉諭續指，第二，以反對中共侵略、建立乾淨政治為前提，團結本土在野小黨及社會有志之士，在2026年地方選舉，推出具吸引力、讓選民不需要猶豫的候選人，力求在六都與竹竹苗站穩腳步，成立議會黨團，重建人民對政治的信任。

王再指，第三，持續推進「二次創黨」的工程，做一個主張明確、路線清晰、方法具體，不投機、不包牌，可以讓人民相信、參與的政黨，集結更多志同道合的朋友，用行動改變一攤死水、失去想像力的政治現況。

她重申強調，時代力量自創黨以來，即以透明、開放、參與、行動為核心精神，如今更應積極解決問題、提出解方。她號召支持者與時代力量一同努力，在這個紛亂的時代，打造一股理性、穩定、韌性的力量，為台灣創造更進步、更民主、更值得驕傲的未來。

時代力量舉辦「黨主席暨決策委員上任記者會」，並由新任黨主席王婉諭（中）主持說明。（記者田裕華攝）

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