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    魏嘉賢聲援退休老師葉春蓮 吳靜怡：罷免傅崐萁將白熱化

    80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數十年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（民眾提供）

    80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員大動作架離，由於葉春蓮曾獲得師鐸獎，擔任教職數十年，此事件也引發葉春蓮學生的怒火。（民眾提供）

    2025/03/03 11:41

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」活動進行問政說明會，參加活動的80歲退休老師葉春蓮在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員強硬架離，事後許多葉春蓮的學生紛紛聲援，其中包括無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢。政治評論員「Grace Woo」吳靜怡3日在臉書發文指出，此事可視為花蓮魏家表態與地方勢力博弈，同時也顯示罷免傅崐萁將進入白熱化階段。

    吳靜怡提到，花蓮魏家在地方政壇影響深遠，2022年選舉「魏家班」魏嘉賢（曾任花蓮市長、現任花蓮縣議員）、魏嘉彥（魏嘉賢弟弟，曾任花蓮市民代表、花蓮縣議員，現任花蓮市長）、魏鈺晟（魏嘉賢弟弟，現任花蓮市民代表）大勝，展現強大動員力，魏嘉賢還是全花蓮縣議員第一高票當選，長期以來，魏家與傅家在花蓮競爭激烈，葉春蓮事件無疑為魏氏家族提供動員良機，若能結合花蓮縣議會議長張峻，「反傅」聲勢水漲船高，魏嘉賢公開表態支持葉春蓮，也讓外界好奇，魏家是否會將進一步參與罷免行動。

    吳靜怡指出，在葉春蓮事件之後，罷免傅崐萁的輿論迅速升溫，但距離罷免成功仍面臨「連署門檻」、「投票率要求門檻高」、「傅崐萁的反制措施」等三大挑戰。吳靜怡表示，這場罷免不只是傅崐萁的政治存亡之戰，更牽動花蓮地方權力版圖，罷免結果可能影響2026年花蓮縣長選舉的勢力分布，甚至波及國民黨在東部的整體布局，反傅勢力若能團結並突破投票門檻，傅崐萁將面臨前所未有的危機，但若傅崐萁成功化解危機，其地方霸主地位將更加穩固。

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