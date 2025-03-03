退休師批評傅崐萁遭強硬架走 周軒：花蓮已成「維穩示範區」

退休女師葉春蓮（紅框處）因為嗆傅崐萁遭架走。（民眾提供）

2025/03/03 00:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮一名近80歲、曾榮獲師鐸獎的退休女老師，2日在國民黨立院黨團總召傅崐萁號召舉辦的場子怒批傅崐萁「通匪」，遭數名大漢架離場，畫面曝光後引發輿論批評。對此，政治工作者周軒忍不住譏諷，該名女師被強制帶走的畫面就如同中國民眾「上訪鳴冤」遭「截訪」、被「和諧（中國網路用語，指壓制負面或持不同觀點的人事物，甚至使其消失）」，當今花蓮已成傅崐萁的「維穩示範區」。

傅崐萁2日透過國民黨花蓮縣黨部在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，動員近2000名民眾參加，會上只聽傅崐萁批民進黨亂政、破壞民主、用國家機器買媒體，要花蓮鄉親不要聽信綠媒跟側翼的報導。不過在場的退休教師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後現場其他支持者開始對葉老師破口大罵，沒多久葉老師就被幾名大漢架出場。

請繼續往下閱讀...

周軒2日晚間在臉書分享葉春蓮老師被幾名大漢帶走的畫面，「在中國，人民有所謂的『信訪權』，凡是人民有冤情，有不滿，有建議，都可以到各地政府機關設立的『信訪辦』反應，中國甚至還設立所謂的『國家信訪局』，專門負責這項業務。這個『信訪』就是俗稱的『上訪』。然而，中國這麽大，常常管不到各地方，所以人民在各地方政府反應的事情，常常都被『和諧』了，所以有能力的，都會不遠千里跑到北京去上訪。」

「不過，一旦到了中共『兩會期間』，敢跑到北京去上訪的，就會遭到各式各樣的阻礙。首先，各地方政府的信訪辦人員會跑到北京去，攔截各地方到北京想要上訪的人民。抓捕、遣返和軟禁都是手段之一，甚至還有堵在火車站，不讓你買票到北京的。這就是兩會期間的『維穩措施』。而台灣在今天也開始了中國的維穩措施。管你在地方多麼德高望重，只要我在開會，你最好一句話都不要講，否則，我就叫人把你架出去。今天開始，花蓮，已經正式成為傅總召的的『維穩示範區』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法