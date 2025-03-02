觀察川普人事任命 林佳龍：對台美關係更加放心

面對川普第二任期的國際秩序，外交部長林佳龍表示，對台灣而言是「機會大於威脅」。（資料照）

2025/03/02 23:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後火速簽署多項行政命令，變動的對外政策也讓國際社會面臨挑戰。面對川普第二任期的國際秩序，外交部長林佳龍表示，對台灣而言是「機會大於威脅」；外交部一直都很注意川普的一言一行，在確認美國新政府的國務卿、國安團隊、駐聯合國大使等人事後，「可以對台美關係更加放心」。

外交部長林佳龍近日接受網路節目《下班瀚你聊》主持人黃暐瀚專訪，節目今晚播出。

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林佳龍認為，「川普很積極推動他所提出的政見」，從川普第一任期的言行推估，應該要對川普的話「Take it seriously」，藉此推測美國未來的施政方向；林佳龍表示，「安全」與「經濟」是美國最主要的政策方向，「安全」方面「完全可以放心」。

林佳龍也指出，川普重視「經濟外交」，在第一任期推動台美「經濟繁榮夥伴對話」，日前美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）訪問台灣友邦瓜地馬拉時，也提及要促進投資讓瓜國經濟繁榮。

針對川普數度提出的「保護費」，林佳龍說，總統賴清德已經承諾會將我國國防支出提升到GDP3%，「美方各界反應正面」，回看前總統蔡英文8年任期，台灣國防預算近乎倍增，除兵役制度改革外，台灣也已著手強化全社會防衛韌性。

除對美軍購以外，林佳龍指出，近期白宮聲明也連續兩週將「台灣承諾擴大對美投資」列為川普總統重要政績。

林佳龍說，台灣一直在做許多事，但需要整合後才能夠順利的與川普的政策方向對接，他也強調，「外交不是為了美國存在，而是為了台灣國家利益」，因此更要努力找出台美互利的交集。

至於今年的世界衛生大會（WHA），是否會因美國強調台灣應「有意義的參與」而提升參與機會？林佳龍表示，台灣仍面臨來自中國的強大阻力，中國持續扭曲聯大第2758號決議文，以擴張「一中原則」的適用範圍，試圖在各國際組織排除台灣參與，台灣有必要持續挑戰中國的法律戰，爭取對聯大第2758決議的正確解釋，確保國際社會不被中國的錯誤詮釋所誤導。

林佳龍認為，除了既有國際組織，台灣應積極參與國際非政府組織「即刻連線」（Access Now）主辦、在台灣舉辦的「2025 全球數位人權大會」（RightsCon 2025）等新興國際組織；台灣在網路空間（Cyberspace）的自由不會受到「一中」限制，與中國在數位領域的封閉管控、假訊息和資訊操弄形成強烈對比，未來網路空間會是台灣拓展外交的可能性。

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