植樹節變質！花蓮退休師「葉霸」嗆傅崐萁遭架離 引爆校友怒火

國民黨花蓮縣黨部今在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變成立委傅崐萁取暖大會，台下有退休老師葉春蓮遭工作人員架出。（民眾提供）

2025/03/02 22:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部今在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，現場動員近2000名民眾參加，結果變成立委傅崐萁取暖大會，參加活動的退休老師葉春蓮站起來嗆傅崐萁「通匪」，結果遭7名工作人員架離，老師大喊：「你們不可以這樣拐我脖子」，畫面曝光後引發許多支持老師的校友上網聲援，怒嗆：「傅崐萁不是花蓮人，不認識花蓮傳說葉霸老師？」。

國民黨花蓮縣黨部今天在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，活動後現場有致贈杜鵑花、樟樹等樹苗，現場也安排國民黨立院總召傅崐萁、吉安鄉長游淑貞、國民黨部主委等人上台演講，傅崐萁最後壓軸開講後，坐在最前排的退休老師葉春蓮直接站起來嗆傅崐萁「通匪」、「打倒傅崐萁」，遭到警察、工作人員架出場。

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傅崐萁站在台上酸，「你們看到了嗎？這就是民進黨的態度，我們連一點自由都沒有啊」！支持者則是高喊「國民黨加油，傅崐萁加油」，葉春蓮被大批工作人員半推半就「請」出外面，還有傅崐萁的支持者對著怒罵：「這是我們開會的場所，是妳來欺負我們」，甚至有支持者對著葉春蓮大罵：「垃圾」，遭葉春蓮反嗆：「吃傅崐萁便當才垃圾」；不過現場也有國民黨議員吳東昇等人出來當和事佬，安撫雙方降低火爆，還拿椅子、飲水給葉老師。

葉春蓮在場外受訪說，活動是辦植樹節、紀念孫中山，傅崐萁憑什麼站在台上講話？葉春蓮砲轟「花蓮變醜了、花蓮發臭了！」、「我從小到大的花蓮怎麼變成這樣子？」， 現在很明顯看的出來傅崐萁就是在通匪啊！若台灣變成共產黨的，「我一天都活不下去」，她想不通怎麼會有這麼多民眾到現場來，為這對夫妻拍手？「為什麼不能分辨是非、判斷善惡？」、 「全部整個台灣都快要變成共產黨，我可不許啊！」。

葉春蓮說，她會到現場是想知道，裡面是在做什麼？為什麼這麼多苗圃植物？是不是老百姓可以分到，還是國民黨才可以分到？她也感嘆地表示，自己的同學在外地的都絕對不會來花蓮，以往一年來花蓮好幾次，現在他們不來了，除非那對夫妻離開，相信很多人想法跟她一樣。

葉春蓮過去擔任國中生物老師，培育花蓮無數英才，並榮獲師鐸獎，由於教學強悍、嚴厲，在聯考時代是升學保證，學生私下稱葉春蓮「葉霸」，顯示治班嚴格的態度，也有學生稱為「葉爸」，顯示其豪氣、把學生視如己出當成孩子的照顧，「葉霸」、「葉爸」在北花蓮40歲以上成人無人不曉。

葉霸老師遭傅崐萁架離畫面曝光後，在花蓮社群上引發不少震撼，許多網友留言說：「花蓮王居然不認識葉霸？」、「傅崐萁就不是花蓮人所以不知惹到誰啊！」、「老師言教、身教一輩子謹記在心，謝謝老師」、「很榮幸成為葉霸的學生，不只學業還有人生價值觀」、「老師的威名連附近學校都知道」、「讓葉霸老師教過，我很驕傲」、「真的是把一生都獻給花崗國中」。

有學生回憶說，葉霸帶班嚴謹好比治軍，強調有強健體魄才會堅強意志，相當要求自律，常常掛在口上的名言就是：「NEVER SAY NEVER」（沒有不可能），而且都會親自帶著學生跑三千，被學生稱為鐵血老師「葉霸」，是令學生聞風喪膽成為花蓮傳說，退休後仍持續擔任學校義工，過去在2018年0206花蓮大地震中不幸也成為受災戶，很多學生感念過去啟蒙師恩，協助重建生活。

另有學生回憶說，葉霸老師作為生物老師，真的很愛花花草草，她今天應該真的是去參加植樹節，沒想到卻變成傅崐萁宣教大會，才會爆發怒氣的吧！老師應該沒想過，自己活到80歲，桃李滿天下，居然會在國中後面體育館，一個自己大半輩子活動的地方，被傅崐萁說是民進黨側翼然後被架出去，整場的人還在喊加油？學生直批「這個城鎮的味道比垃圾山的味道還要難聞」。

縣議員楊華美說，葉春蓮老師是花崗國中名師，作育無數英才，今天去參加植樹節活動，卻意外變相參加傅崐萁問政說明會，葉老師在現場表達她的看法，卻遭驅離。葉霸老師不是民進黨員，卻在現場被罵說是民進黨側翼。只要不聽傅崐萁指令，就會被說是民進黨側翼？很難理解這個邏輯！難道作為公民，就要非藍即綠嗎？沒有自己的想法嗎？傅委員太低估花蓮鄉親了吧！傅委員頻頻把人抹綠，究竟，真的有人會信他這套嗎？

縣議員胡仁順說，國民黨因為問政說明會績效不彰，用植樹節、領樹苗活動騙人去參與，卻被傅崐萁用麥克風、帶領上千人一起批評她，成為名符其實的大型霸凌現場。傅崐萁不過就在兩天前的228紀念活動中，還說要「傾聽不同的聲音」，兩天後就馬上霸凌不同的聲音，葉老師只是叫你「不要通匪」，沒有叫你支持民進黨！為什麼要直接說她就是民進黨？還是國民黨黨綱規定要通匪了？

國民黨花蓮縣黨部今在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變成立委傅崐萁取暖大會，台下有退休老師葉春蓮遭工作人員架出。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部今在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變成立委傅崐萁取暖大會，台下有退休老師葉春蓮遭工作人員架出。（民眾提供）

國民黨花蓮縣黨部今在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變成立委傅崐萁取暖大會。（記者王錦義攝）

國民黨花蓮縣黨部今在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，結果變成立委傅崐萁取暖大會。（民眾提供）

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