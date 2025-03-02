近8旬退休師批「通匪」遭架走 花縣議員怒轟：傅崐萁你是人嗎？

葉春蓮女士痛批傅崐萁通匪，遭幾名大漢帶離現場。（民眾提供）

2025/03/02 23:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁今天（2日）在花蓮舉行問政說明會，過程中曾獲師鐸獎的當地退休教師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後被幾名大漢架出場，在場其他傅崐萁的支持者也群起痛罵這位老師，相關畫面曝光後引發輿論批評。花蓮縣議員胡仁順得知此事後怒轟：「這麼多人欺負一個單槍匹馬、被你們騙去的80歲老人家，傅崐萁！你是男人嗎？你是人嗎？」

傅崐萁今天透過國民黨花蓮縣黨部在花崗山中正體育館舉行紀念國父孫中山先生暨植樹節活動，宣稱參加者可以得贈樹苗盆栽，動員近2000名民眾參加。可進去會場後才發現，最近罷免傅崐萁一階連署過關，該活動疑似是藉植樹節為名行固樁之實，傅崐萁上台就是痛批民進黨亂政、破壞民主、用國家機器買媒體，要大家不要聽信綠媒跟側翼的報導，支持者則給予加油聲。

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但高齡已近80歲的退休老師葉春蓮聽不下去，起身怒嗆台上的傅崐萁「通匪」，隨後現場其他支持者開始對葉老師破口大罵，沒多久葉老師就被幾名大漢粗魯地帶離現場。而葉老師被架出去後，傅崐萁還向現場的人說「你們看到了嗎？這就是民進黨！」

對此，胡仁順在臉書發文痛批：「 傅崐萁和國民黨如此帶頭霸凌、推擠80歲長輩，我真的不能忍。花崗國中退休老師『葉霸』，今年已將近80歲，一生作育英才無數，曾榮獲師鐸獎肯定。國民黨因為問政說明會績效不彰，用植樹節、領樹苗活動騙人去參與，葉霸老師也以為這是領樹苗活動而前往，發現被騙後站起來捍衛中華民國，要求傅崐萁不要『通匪』，卻被傅崐萁用麥克風、帶領上千人一起批評她，成為名符其實的大型霸凌現場。」

「傅崐萁，不過就在兩天前的228紀念活動中，你還說要『傾聽不同的聲音』，2天後就馬上霸凌不同的聲音了！是啊，花蓮早已被你霸凌23年了。領一輩子台灣人民納稅錢的老師，竟然連要求你這個是領台灣人民納稅錢的人『不要通匪』的權力都有沒有？80歲的長輩了，你竟然要求一堆彪形大漢去推撞她、把她架出去？她只是叫你『不要通匪』，沒有叫你支持民進黨！為什麼要直接說她就是民進黨？還是國民黨黨綱規定要通匪了？不通匪的都不配坐在國民黨的場子內？」

他接著說：「在228時，你說的『包容不同的聲音』、你攙扶的受難者與家屬，與你真正的作為比較之下，完全坐實了你就是卑鄙小人、雙面獨裁者的事實。這麼多人欺負一個單槍匹馬、被你們騙去的80歲老人家，傅崐萁！你是男人嗎？你是人嗎？」

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