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    拚台南市長展實力！林俊憲、蔡蘇秋金聯合服務處成立 3000人力挺

    立委林俊憲、市議員蔡蘇秋金聯合服務處今成立，湧入3000人相挺。林俊憲（右）展現競逐台南市長的基層實力與決心。（林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲、市議員蔡蘇秋金聯合服務處今成立，湧入3000人相挺。林俊憲（右）展現競逐台南市長的基層實力與決心。（林俊憲服務處提供）

    2025/03/02 22:32

    〔記者王涵平／台南報導〕立委林俊憲、市議員蔡蘇秋金聯合服務處今日成立，現場湧入3000支持者相挺，林俊憲展現競逐市長的基層實力與決心。

    台南市長黃偉哲也到場致意，兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文、立委林宜瑾、王義川，南市議長邱莉莉、副議長林志展以及多位市議員到場站台，高呼「唯一支持」，展現相挺的團結氣勢。

    林俊憲表示，民進黨在執政後遇到許多困難與挑戰，自己是最能團結民進黨，許給鄉親們台南最好願景的人選。針對海線一帶鄉親重視的國道8號延伸等工程，與中央密切合作，擘畫未來的交通網絡，尤其蔡蘇秋金議員是長期合作的夥伴，設立聯合服務處更能提升服務品質，為鄉親爭取更多資源與福利。

    王義川分享與林俊憲一起捍衛台南預算的過程，尤其看到來自台南的立委謝龍介胡亂支持刪台南預算，總會與林俊憲一起提醒謝別亂刪台南的建設經費，無奈謝還是狠心砍了下去。

    邱莉莉表示，立委、議員站出來相挺，是因為大家的政治理念一致，林俊憲是公認黨內最能代表民進黨的，因此初選一定要唯一支持林俊憲。

    林俊憲強調，將向鄉親們持續說明對台南的擘劃與願景，也希望鄉親們能給他機會，將用行動來做證明。

    立委林俊憲、市議員蔡蘇秋金聯合服務處今日成立，湧入3000支持者相挺。（林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲、市議員蔡蘇秋金聯合服務處今日成立，湧入3000支持者相挺。（林俊憲服務處提供）

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