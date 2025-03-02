楊佩樺不滿與時力結盟退黨！台灣基進吳欣岱致歉：為台灣大局努力

台灣基進秘書長吳欣岱。（基進提供）

2025/03/02 17:59

〔記者林哲遠／台北報導〕有意參選2026高雄市議員的前台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日在臉書宣布退黨、取消議員選舉計劃，並直言基進為有利於某些選區選舉，與時力等小黨結盟佈局地方選舉，令她無法接受。對此，台灣基進秘書長吳欣岱回應，楊佩樺的退出讓黨內非常難過，針對溝通上的問題，她誠摯地向楊道歉。

吳欣岱指出，台灣基進去年積極參與青鳥行動，並在參與過程中開始與其他政黨有陸續互動，這些政黨包括台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量以及社會民主黨。在互動過程中，他們發現台灣迫切的需要建立起一股真正忠於台灣可以跟中國劃清界限的在野勢力。

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「如此一來，我們才能削弱藍白，因為監督而得到的這些名義！」吳欣岱說明，當他們可以進入到各地方議會中去力抗中國滲透，並推動護台議案、法案。因此，他們得確有在進行協調、協商，但目前離選舉時間還有滿長的時間，且尚未做出結論。

希望選區不「互踩」

吳欣岱透露，目前初步是希望選區不「互踩」就好，各地的小黨若因提名打架（同選區）導致優秀的候選人無法進入議會，是非常可惜的事。在討論的過程中，黨一路都有在中央黨員大會、地方客廳會、中執委會議來去做說明，目前也尚未產生結論，而在黨內溝通過程中，潛在候選人包括楊佩樺、台南吳依潔也都有出席。

台灣基進目前也尚未進行投票討論、決定，吳欣岱強調，楊佩樺的退出讓黨內非常難過，也感謝楊過去在基進的幫忙，至於溝通上有一些不舒服的地方，她也非常誠摯的向楊道歉，希望接下來大家能繼續為了台灣的大局努力。

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