淡水民主開講 人權律師桑普聲援「台灣不能成下個香港」

公民團體「罷洪刻不容楷」，今日在淡水殼牌倉庫舉辦民主開講，跨國人權律師潘天蔚（桑普）到場聲援。（記者羅國嘉攝）

2025/03/02 17:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷公民團體「罷洪刻不容楷」，今（2）日在淡水殼牌倉庫舉辦民主開講，跨國人權律師潘天蔚（桑普）到場聲援，並強調台灣應警惕中國紅色勢力的滲透，避免步上香港後塵。

桑普表示，作為來自香港的法律人，他深刻理解中國對港人的侵害，從1997年香港主權移交以來，尤其是2019年反送中運動後，香港的自由與民主空間被極大壓縮。他警告，中共正透過各種手段，滲透台灣政治、經濟、軍事與文化，而洪孟楷家族與中共關係密切，引起高度關注。

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桑普指出，「洪孟楷不只與中國台商協會（台企聯）關係匪淺，其家族更深度參與中國兩岸融合計畫，甚至協助中國推動福建示範區的建設。」而洪孟楷的政策立場，包括推動中配六改四、不在籍投票等，根本就是為中國打敲邊鼓，當洪孟楷每次說別抹紅他，但卻用不同的地方勢力騷擾，讓這些人被查水表，所以希望台灣人能夠勇敢起來。

「我們不能讓台灣變成另一個香港，更不能讓台灣走向新疆或西藏的悲劇。」桑普強調，台灣擁有強大的護城河「台灣海峽」，並享有美、日、韓等民主盟邦的支持，應該堅守反共護台的立場，不讓中共滲透台灣社會。他也呼籲政府應採取更強硬的措施，抵制中國紅色勢力滲透，杜絕小紅書、TikTok等中資平台對年輕世代的思想操控，確保台灣的自由民主不受侵害。

對於近期有多起罷免綠營的行動，因第一階段連署未達標而未能推進，但卻查出疑似使用「死亡名單」造假連署一事，桑普痛批，這種行為已涉及違反《個資法》、偽造文書等，每項罪行最高可判處三至五年刑責，呼籲司法機關應嚴正偵辦。

「這種偽造署押、違法蒐集個人資料的行為，與香港當年選委會資料外洩、被紅色勢力操控的情況如出一轍。」桑普警告，若政府與社會不嚴格把關，台灣將面臨更嚴峻的民主危機。並強調，這場罷免行動並非單純的藍綠鬥爭，而是台灣人民對抗紅色勢力、守護民主的關鍵戰役，呼籲所有關心台灣前途的民眾站出來，共同捍衛民主價值。

跨國人權律師潘天蔚（桑普）強調，台灣應警惕中國紅色勢力的滲透，避免步上香港後塵。 （記者羅國嘉攝）

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