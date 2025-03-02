台灣差點擁有核武！因他向美CIA洩密而終結 張憲義：沒有叛國

張憲義曾是我國為與中共對抗啟動核武發展計畫的要角之一，但後來叛逃美國。（資料照）

2025/03/02 18:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕40多年前，台灣陸軍上校、核子工程專家張憲義曾是我國為與中共對抗啟動核武發展計畫的要角之一，然而他後來被美國中央情報局（CIA）吸收，將台灣核武機密研發資料偷偷交付給美國。在美方施壓下，我國核武發展被迫終止，張憲義而後攜家帶眷叛逃到美國，也被貼上「賣國賊」的標籤。不過近日他接受美媒《CNN》專訪，強調自己並沒有背叛中華民國，他做的是正確的決定，他不想與中國發生任何衝突，「我認為我們都是中國人」。

現年81歲的張憲義，40多年前參與中山科學研究院的核武研發，但後來被CIA勸誘成為內諜，將相關機密情資交給美國政府，1988年在CIA安排下潛逃到美國並取得美國國籍和證人保護計畫。當時我國核武發已接近完成階段，但因為張憲義洩漏的情報，美國政府介入台灣核武研發，會同國際原子能總署（IAEA）向我施壓，迫使相關研發工作被迫終止。

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儘管張憲義被不少人批評背叛自己的國家，但近日他在其位於愛達荷州（Idaho）的家中接受《CNN》專訪時，講述了當年發生的事，強調自己決定向CIA提供情報，是因為他認為這對台灣人民有好處，「我問心無愧地做了這件事，這不是背叛，至少對我自己來說沒有背叛」。

張憲義回憶道，1964年，也就是國共內戰以中共勝利取得中國大陸遼闊版圖僅僅15年後，北京成功試爆核彈，令蔣介石政權非常不安，深怕核武器有朝一日會被用來對付他們。2年後，蔣介石下令啟動為研發核武奠定技術基礎的秘密計畫，由國防部下轄的中山科學研究院負責，張憲義在那裡以陸軍上校的身分加入計畫。

為了取得核武技術，張憲義除了在台灣攻讀物理與核能科學，還遠赴美國進修，到田納西州（Tennessee）橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）深造。當時蔣政府對外聲稱核能研究僅用於和平目的，但包括張憲義在內，所有被派往美國學習的學生都知道自己的任務是習得致命武器研發的技能。

在美期間，CIA就開始接觸張憲義，「我記得在1969年還是1970年的時候接到一通電話，對方說他在一家公司上班，對核能業務很感興趣，說要請我去吃飯。當時我說我沒興趣，我只專注在自己的任務，當時也不知道對方就是CIA的人，我也是在好幾年後才知道對方的真實身分。」

1977年，張憲義返台，開始在國家原子能科技研究院（INER）工作，負責模擬核爆的電腦程式開發，該機構當時是以民間名義秘密推動武器研發的國家實驗室，對外堅稱研究只限於民用核能。不過美國對此始終抱持懷疑態度，試圖透過情報系統掌握內情，但都沒有實質進展，因為蔣政府為降低被發現的風險，只尋求秘密建立隨時快速生產核武的能力，但不建立核武儲備。

鄧小平喊話 兩岸核戰風險升高

不過台灣研發核武的事情也引發中方懷疑，1978年掌權的中國領導人鄧小平公開警告，如果台灣真的擁有核武器，中國絕對會以武力進攻台灣。眼看兩岸核戰風險升高，張憲義備感壓力，他認為中共是認真的，他不想與中國發生任何衝突，「我認為我們都是中國人，使用任何致命的化學武器或核武，對我來說都是愚蠢的。」

因此，張憲義1980年二度訪美時，CIA再次與張憲義接觸，張憲義也同意對話，美方對他進行非常徹底的測謊作業，以確保他不是雙面間諜，並指派一些任務讓張憲義完成，直到1984年正式讓張憲義成為線人。之後張憲義回台，與一名化名「馬克」的CIA特工每隔幾個月就會在台北的安全屋見面並提供手上情資，這段期間張憲義曾懷疑過自己，但1986年發生的車諾比核災，堅定了張憲義的信念，即立刻停止台灣的核武計畫。

成為美國間諜4年後，CIA將張憲義及其妻子、3個孩子秘密潛逃到美國，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）掌握足夠證據，趁著蔣經國逝世向繼任的李登輝施壓，迫使終止已近完成階段的核武計畫。研發核武計畫敗露後，張憲義被台灣通緝，前參謀總長郝柏村曾公開怒批張憲義是「出賣祖國的漢奸」。雖然張憲義的通緝令追訴期已於2000年到期並撤銷，但他還是沒有回到台灣。

張憲義是英雄還是叛徒？

CNN表示，當今台灣社會對張憲義的行為存在正反評價，一派認為台灣當年如果成功發展核武，就能形成有效的威懾力，手握與北京談判的強力籌碼。CNN以烏克蘭為例，如果基輔保留蘇聯時代的核武而不是放棄它，俄羅斯可能就不會入侵烏克蘭。

但另外一派則認同張憲義認為擁有核武反而增加中國發動襲擊的軍事風險；美國也可能採取減少安全承諾或限制軍事援助，簡單說就是失去美援。

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