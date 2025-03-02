遭指學歷造假 沈伯洋傻眼：國民黨自己有問題都說是別人的！

網上近日流傳沈伯洋學歷造假，沈伯洋直呼傻眼。（資料照）

2025/03/02 18:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼傳出在美國擁有未申報房產、涉及千萬債務後，網上近日又流傳民進黨立委沈伯洋的學歷造假指控。對此，沈伯洋今天（2日）傻眼表示，自己過去在哪求學都很好驗證，願意花點心力就能查證清楚網上傳言是抹黑，「攻擊到這種程度，只能證明一件事：沒料了！」

先前國民黨立委李彥秀爆出美國房產爭議，藍白馬上找沈伯洋開刀，指控沈伯洋在美國也有未申報的房產，還欠下千萬債務不還，沈伯洋第一時間就跳出來闢謠，並嗆賭如果自己真的有所謂美國房產，他就辭掉立委。

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沒想到才2週過去，網上又有人指稱，沈伯洋在維基百科上的學歷是賓夕法尼亞大學法學碩士，但以電腦、手機在職涯網站LinkedIn查詢「University of Pennsylvania」和「Commonwealth University-Bloomsburg」，後者根本沒有法學碩士學位，因此質疑沈伯洋學歷造假。

對此，沈伯洋今天在臉書發文表示，「各位觀眾，最新陰謀論又來了，現在開始說我『學歷造假』。只是因為 LinkedIn 輸入問題，學校名稱跳掉，就能發展成學歷造假的超展開，我真心佩服這些人的創意……。我過去是半公眾人物，留學在哪裡大家早就知道；攻擊到這種程度，只能證明一件事：沒料了。真的是黑色幽默。」

沈伯洋表示，「台大法律＋台大法研＋Upenn（賓州大學）法碩＋UCI（爾灣加州大學）博士。這都超好驗證的，就跟美國那地址一樣，一查就知道歷年所有者是誰。可惜的是他們連驗證都不願意。」

他接著吐槽：「我還以為我會開始被抹黃什麼的，結果沒有，繼續抹黑。看來可能連跟蹤我都找不到什麼東西了。下一步應該要說我的博士論文是AI寫的了，反正都可以把智庫接受各國補助說成是違反國安法了。欠債兩千萬、坐擁三棟美國房產、CIA、學歷造假，真的一個比一個還扯！」

沈伯洋最後痛批：「國民黨和共產黨就是這樣，自己有問題，都說是別人的。自己學歷有統戰問題，就趕快攻擊別人學歷，自己拿中國錢，就趕快說別人拿別國錢，自己有房產，就趕快造謠別人有房產。真的是一群從來不知道要檢討自己的人。」

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