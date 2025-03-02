南投2綠營議員即使罷免成功 任期不足2年仍無法補選

參加草屯鎮長補選的第二選區南投縣議員蔡銘軒（前排左2），及身兼民進黨南投縣黨部主委的第四選區縣議員陳玉鈴（前排右1），兩人被藍營地方人士發動罷免，一階議書送件獲通過。（資料照）

2025/03/02 15:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國大罷免潮一階提議書第一波審查通過19藍委，罷綠一階唯二通過的是南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴，其中屬於第四選區的陳玉鈴，該選區先前游顥選上立委、吳瑞芳解職，若陳玉鈴被罷免成功，5席剩2席，缺額逾半，據傳地方有人已在布局參加補選，惟想補選的人恐怕希望破滅，因地方制度法規定，本屆任期不足2年不再補選。

大罷免第一階段提議書在2月3日到7日送件的，上週四中選會已審查完畢，19名藍委罷免案第一階段審查通過，其中包括南投縣兩名立委馬文君和游顥；而第一波罷綠團體中，僅罷免南投縣議員蔡銘軒和陳玉鈴的一階提議書獲通過，罷免陳、蔡的地方團體將展開第二段的罷免連署，而地方盛傳陳玉鈴是第四選區的縣議員，該選區已有人積極布局要參加補選，且在地方多個場合宣傳，陳玉鈴被罷免後，第四選區缺額超過一半，應該今年9月就會補選。

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外傳第四選區已有人積極布署縣議員補選事宜，惟想參加補選的人士恐怕會無法如願，因為地方制度法第81條規定，直轄市、縣市議員、鄉鎮市民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額10分之3以上，或是同一選舉區缺額達2分之1以上時，均應補選。但其所任期不足2年，且缺額未達總名額2分之1時，不再補選。

陳玉鈴若被罷免成功，第四選區5席的縣議員只剩2席，缺額達2分之1以上，但這屆縣議員任期到明年12月24日，也就是說任期已不足2年，依地制法規定就不再補選，也就是陳玉鈴即使被罷免成功，這屆是不會再補選，而第四選區只剩2名縣議員為地方服務。

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