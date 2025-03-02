新北8團發起罷免10立委 一階補提、二階連署策略一次看

圖為中和掀起大罷免浪潮，民眾排隊搶先連署書畫面。（資料照）

2025/03/02 14:43

〔記者董冠怡／新北報導〕新北12名立法委員藍綠各佔一半，除了民進黨籍林淑芬、吳秉叡，其餘10人被8組人馬提議罷免，國民黨籍葉元之案搶先以9成6的高合格率通過一階；罷免民進黨籍蘇巧慧、張宏陸、李坤城提議人數不足須補提；其他5名藍委及綠委吳琪銘的案件預計本週公布。8組罷團表示，持續招兵買馬、養精蓄銳，為一階補提或二階連署做準備。

罷免板橋東區葉元之的「板橋大刪元」表示，二階最低門檻2萬3313份，待連署啟動後預計40天收取4萬份以上，持續拓展固定、快閃連署站點、擴大招募志工，因應10倍連署書的收集造冊，以及規劃後續活動、運用媒體與社群擴散力突破同溫層，未來也有機會與鄰近縣市罷團連動，一起合作宣傳。

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「新北大掃除（去怋除穢）」發起罷免樹林、鶯歌選區蘇巧慧，以及土城、三峽選區吳琪銘。蘇巧慧案一階待補提752人的提議人名冊、吳琪銘案查對中。若進入二階，蘇巧慧最低與安全門檻分別為2萬5707份、3萬份；吳琪銘2萬9072份、3萬3千份，將由網路號召、勸說國民黨投入作業，並按原定連署車定點巡迴。

罷免板橋西區張宏陸的「走投無陸」一階送件數量與最低門檻差距606人、不合格率3成5。如補提過關，二階最少要有2萬2202人連署、暫定目標2萬5千人，設立固定連署據點之外，也會在人潮眾多的捷運站出口或市場出入口，擴大設立機動連署站。

罷免李坤城團體一階提議書不合格率4成，與最低門檻差距1027人。如能在中央選舉委員會函文指定期限內補提送審並成案，二階最少要2萬6576份、安全門檻4萬份，平日會在鄰近公園、捷運站、餐廳、銀行、運動場，由機動志工發放連署書或收回；節假日則擺攤、出席教會或宮廟活動，另考慮發送數位紀念幣「迷因幣」。

預計本週公布一階審查結果的5名藍委，有中和區張智倫、永和區林德福、大文山區羅明才、北海岸選區洪孟楷、七星選區廖先翔。

雙和團隊說，張智倫二階最少需要2萬8766份、林德福2萬3830份，安全門檻暫定最低門檻乘1.1倍，將於捷運站出口、公園、市場等人潮較多的地方，新增連署站點，同步以動漫圖卡方式發布「甲動令」徵求空戰、宣傳、地推、資源和造冊部隊，還有友團幫忙建立海外收件管道（北美、紐澳、韓國、歐洲及東南亞部分國家），後擬籌辦音樂會、租卡車走遍大街小巷衝刺連署。

發起罷免羅明才的「拔羅波」提到，二階最低門檻2萬9664份、安全門檻估計4萬份，持續增加定點、快閃站或與當地店家合作，另落實志工培訓，說明二階連署格式介紹及填寫，以及新增不定時散步團及機車隊深入巷弄推廣、規劃文宣投遞。

洪孟楷的罷團「罷洪！！刻不容楷」提及，二階將增設平日收件點，正在尋找友善店家。由於選區較大，已劃分區長與小組長提升組織效率，也會邀請具影響力人士協辦公民講座、專業座談；林口與桃園市龜山區已開放互相收件，計劃合辦活動，其他雙北罷團合作仍在協調跨區代收罷免書，最低門檻3萬8764份、力拚5萬份。

劍指廖先翔的「齊心斷翔」說，徵召更多志工、拓展更多固定連署點及友善店家之餘，未來會加強小蜜蜂形式的掃街及短講，並規劃舉辦宣講活動及市集，二階最少需2萬6512份、40天要收集四萬人連署，也為三階投票預熱，累積足夠人氣。

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