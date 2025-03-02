地政局長吳存金涉特別費案 王立任：盧市府隱匿不報成貪腐溫床？

台中市地政局長吳存金。（資料照）

2025/03/02 14:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府地政局長吳存金2月25日疑涉特別費申報不實，遭檢調搜索並約談，後以100萬元交保，但市府今日才回應尊重司法調查，讓台中市議會民進黨團總召王立任不禁質疑，盧市府隱瞞不報、管理失能、市政崩壞？

王立任今（2）日在臉書發文表示，吳存金2月25日遭檢調搜索並約談，市府卻選擇隱匿，直到媒體揭露才倉促發稿，完全無視市民知的權利。市政透明何在？這樣的遮掩手法，讓人質疑盧市府是否刻意包庇。

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王立任質疑，盧市長才剛出訪日本，市府團隊螺絲就鬆了？市政機關連最基本的資訊公開與危機處理都做不到，還能談治理？地政局長涉不實核銷特別費，市府竟無動於衷，直到輿論壓力爆發才應對，這種態度根本是在縱容貪腐。

王立任指出，基於行政中立與司法公正的原則，他要求市府立即對吳存金局長予以停職，以確保調查過程不受干預。若市府仍讓其繼續擔任局長，勢必影響地政局內部公務員的發言空間，甚至可能對調查工作造成干預。

王立任強調，市政運作必須以公開透明為原則，任何公務人員若涉及司法案件，就應當即刻停職接受調查。盧市府選擇隱瞞、拖延，不僅嚴重損害市府形象，「難道盧市長真的要在任期最後，讓台中市府成為貪腐溫床、失能象徵，留下一堆爛攤子嗎？」

最後，王立任透露，吳存金2023年就因女兒透過母親關係進入交通局擔任五等約聘人員，遭質疑是爽缺安排。當時市府噤聲，交通局長甚至護航，如今又爆出特別費核銷爭議，官官相護、毫不檢討，已成盧市府團隊文化？

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