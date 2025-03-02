吳存金從張溫鷹時代就在台中市政府 涉特別費案各方驚訝

吳存金從張溫鷹時代就進入台中市府，傳出特別費案引注目。（資料照）

2025/03/02 13:57

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市地政局長吳存金，是中市府少數歷經張溫鷹、胡志強、林佳龍再到盧秀燕四位市長的公務員，過去在副局長任內都謹守分際很少發言，但盧秀燕任內擔任局長後則是展現市府「大姐頭」的形象，原本綠營內部常在揣測地政系統與房地產業者的關係，未料卻是惹上特別費的疑似弊案，讓各方都表示跌破眼鏡，後續也待觀察。

吳存金是盧秀燕政大的學姐，從張溫鷹時代就進入台中市府，胡志強任內重用曾國鈞擔任地政局長，台中市各項重大重劃案件常有爭議，多由曾國鈞出面說明，吳存金都以副手的身份協助，而到林佳龍擔任市長，吳存金也是地政局副局長，擔任副手多被各界評為「沈默但有能力」，一直到盧秀燕出任市長，延攬吳擔任局長，而她屢在議會面對議員質詢，都勇於回應，而多年下來，不但不少府會首長在委員會面對質詢時都常出現靠吳存金出馬協助，甚至中捷出事時，也由吳存金出任代理捷運公司董事長，受到盧秀燕企重的程度可見一斑。

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不過，因為台中市多項重劃都在收尾，而近年來盧秀燕也不斷有賣抵費地的情況，吳存金的地位更加受到重視，各項重大工程也常要靠吳存金地政調度，但近年也傳出家人到市府任職被檢舉，也曾在職場霸凌事件時遭到議員質疑，但吳存金都是大聲回應，不認為有任何問題，如今竟傳出特別費案，不少政界人士私下猜測，這種事應是內部風暴引發，不過以吳存金跟房地產界再加上掌握重劃大權，涉入的不是土地爭議，竟然是小小的特別費，也讓人相當訝異。

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