力挺前進高市府 王瑞德陪賴瑞隆市場掃街

王瑞德（左）推薦賴瑞隆（中）接棒陳其邁，延續高雄進步。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/02 13:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕資深媒體人王瑞德今（2日）陪同民進黨立委賴瑞隆，前往高雄鳳山肉豆公市場掃街拜票，大力推薦賴瑞隆接棒陳其邁，延續高雄進步。

王瑞德展現高知名度，今天不少人要求合照；他強調，2024年國會本土政權未過半，藍白合作阻擋國家預算、通過選罷法、財劃法修法，讓台灣產業經濟民生發展陷入空轉，也讓台灣民主自由主權面臨巨大考驗，賴瑞隆在立法院總站在第一線，為台灣、為高雄發聲。也多次召開記者會或上政治評論節目，揭發國會藍白政黨毀憲亂政、強渡關山通過惡法的過程。

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王瑞德並稱讚賴瑞隆是第一名的立委，在立法院連續17次獲得公督盟評鑑優秀立委，擔任9年立委在國會爭取超過6千億元，建設高雄；有好的立委賴瑞隆為高雄發聲，高雄才能真正轉骨，邁向第一名的國際城市。

王瑞德表示，賴瑞隆年輕、會做事、有創意及執行力，也有中央地方行政經驗，且在高雄深耕近20年，從高雄市新聞局長、海洋局長到立委，是優秀專業的好人才，相挺他前進高雄市政府，承擔更大責任，讓高雄持續進步發展。

賴瑞隆則說，過去擔任高雄市新聞局長時，就和王瑞德結識，擔任立委後，常上政治評論節目，也與王瑞德建立深厚交情；在關鍵時刻感謝王瑞德站出來相挺，陪同市場掃街及助講。

賴瑞隆強調，會與王瑞德及所有民主夥伴一起加油，守護民主台灣，建設繁榮高雄，持續勤走基層，說明理念及城市願景規劃，以第一名立委的決心，讓高雄台灣更好。

王瑞德（中）陪同立委賴瑞隆（左二）到鳳山肉豆公市場掃街拜票。（記者葛祐豪翻攝）

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