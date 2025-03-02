不滿黨中央與時力結盟未積極溝通 前基進高雄黨部執行長楊佩樺退黨

前台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺。（翻攝楊佩樺臉書）

2025/03/02 12:13

〔記者林哲遠／台北報導〕去年總統暨立委選舉，在政黨票部分，時代力量、台灣基進等小黨皆未過3％，失去領取政黨補助款資格；因此，時力、台灣基進等本土在野在選後積極串連，多次聯合召開記者會、共同發布聲明監督國會。前台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今日在臉書發文談及基進與時力結盟一事，並未與黨內積極溝通，並宣布退出台灣基進、取消2026地方大選的選舉計劃。

楊佩樺指出，她在2022地方選舉扮演對戰韓粉議員的角色，特別感謝過程中所有協助的同志們，她努力完成任務了；2024中央大選就她的戰鬥位置，也努力完成該做的事，全力對藍白開戰毫無保留。

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楊續指，原本回到高雄下個任務就是提早經營選區，努力讓基進再增加一席市議員，過去一年她就依著這個目標進行中，先後成立服務處、組織團隊、開始跑地方行程、研究政策、處理陳情選服等等。

不過，從去年開始黨中央高層想要推動小黨聯盟，楊佩樺直言，她贊成小黨集中打擊藍白，但若談及2026地方選舉則反對與時力結盟，而黨主席及秘書長未取得黨內共識，忽視地方基層聲音，就已經開始與其他小黨進行討論。

楊佩樺坦言，她加入基進，並以基進為榮，正是因為台灣基進堅持台灣獨立建國、反對中華民國的核心理念，更被主打南部政黨的思維深深吸引；現在若為了有利於某些選區的選舉，而與有時力在內的小黨聯盟從合作地方選舉佈局則無法再忍受。

「時力的問題並不是昌派在不在！」楊佩樺批評，2024總統支持誰還得拔草測風向的政黨，她想與台灣基進一路以來的核心價值有落差的，所以她真的無法接受，她支持的政黨要跟路線不明的政黨合作。

楊佩樺進一步透露，她已經爭取溝通至少半年了，不但經營選區的參選人意見進不到中央之外，還得被秘書長酸上次在林園大寮的票太少可能沒有判斷能力，「不闡述爭取溝通的過程，就是我對黨中央最好的評論了。」

最後，楊提及，特別感謝過去的基進提攜素人、給沒有背景的年輕人一個參與政治的舞台，更感謝高雄市議員張博洋這兩年的栽培，真的很感謝，也祝福台灣基進，加油。

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