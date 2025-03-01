主持六堆運動會開幕式 卓榮泰：忠於國家、義於人民

行政院長卓榮泰表揚六堆優秀運動員。（記者陳彥廷攝）

2025/03/01 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長卓榮泰今天前往屏東縣內埔鄉的六堆紀念公園，出席「第60屆六堆運動會」並主持開幕儀式，他感念台灣有許多參與國際重要體育賽事的選手都來自六堆，在參拜六堆的忠勇公後有感而發，強調客家的「忠於國家、義於人民」精神，值得所有台灣人效法。

六堆運動會今年邁入第60屆，以「飛耀六堆一甲子，內埔榮光續輝煌」為主題，共8千多人參與，由行政院院長卓榮泰、客委會主委古秀妃、屏東縣長周春米及六堆12鄉區長等人蒞臨為選手加油勉勵，卓榮泰致詞時表示，他代表賴清德總統出席六堆運動會，在進入會場前，已先向歷代忠勇公上香致意，希望效法客家忠義精神，將「忠於國家，義於人民」永留心中。

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卓榮泰指出，「六堆」深具意義，由中堆、先鋒堆、左堆、右堆、前堆及後堆所組成，早期高屏溪流域的客家先民，為保衛家園、抵抗外來各種事端，自發組成民兵組織，並培養共同的情感與防衛聯繫，是族群自我保衛家園，以及族群融合最好的寫照。而「六堆運動會」則是六堆12鄉區聚落的後代子孫，透過體育賽事進行交流，藉此凝聚客家族群團結的精神。

卓榮泰盛讚六堆運動會，是國內少數讓專業選手、一般民眾和兒童，都能夠參與的體育盛會。自1948年2月22日屏東竹田國小第1屆開始，六堆運動會已60餘年，中間雖一度中斷，但今年仍邁入第60屆，在國內能看到如此盛大的運動賽事，實在難得可貴。

他感謝六堆12鄉區的鄉、區長百忙中仍籌備、聯繫舉辦六堆運動會，透過運動會培育下一代優秀的運動選手，為國家爭取榮譽，像是12強中的第1棒的陳晨威、第9棒張政禹，都，是六堆中內埔鄉所培養出的好手，九一連線綻放光芒，政府對此充滿感謝，今年運動部即將成立，希望帶動全民運動風氣，同時透過客家委員會保存客家文化，擴大客庄創生環境營造的努力，深耕國家文化的軟實力。

卓榮泰說，政府盡心盡力推動與保存客家文化，為擴大客庄創生環境的營造，今年編列11.8億元，打造22處客庄生活交流中心，希望客家文化能夠持續傳承與發展。此外，自2017年迄今，中央政府已核定補助高屏六堆地區近23億元、共168項計畫，其中包括協助地方辦理客家文化資產、紀念場域、聚落景觀、自然景觀及圖書館等空間的修護，及優化工作，將客家文化融入日常生活之中。

行政院長卓榮泰與政院發言人李慧芝、屏東縣縣長周春米、客家委員會主委古秀妃、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、立委徐富癸、許智傑，參觀「慶60‧第60屆六堆運動會暨後堆人文影像巡展」。（記者陳彥廷攝）

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