罷免涂權吉志工未招募先遭檢舉 公民團體：週日活動如期舉辦

罷免桃園市立委涂權吉的公民團體，明午2點在楊梅區公園辦志工招募會，但活動前，楊梅區公所接獲民眾檢舉，指罷團將進行罷免宣傳，區公所25日發文要申請團體按原計畫進行活動，否則停止使用公園、沒收保證金。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

2025/03/01 22:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕罷免桃園市第2選區立委涂權吉的公民團體，明天週日下午2點在楊梅區柚子公園旁的天幕廣場辦志工招募會；但活動前，楊梅區公所已在上個月24日接獲民眾檢舉，指罷團將進行「罷免藍委相關宣傳」。公所25日發公文要申請團體按原計畫進行活動，否則停止使用公園、沒收保證金，對此「全力一擊 罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，集會、結社本來就屬公民權範疇，若不能談論罷免，就是限縮公民言論自由，明天活動將如期舉辦。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊主辦的志工招募會，明午在頭重溪柚子公園旁的天幕廣場進行，邀請民進黨立委沈伯洋、反共網紅八炯宣講，說明公民行動的意義，另有資深志工與大家分享活動經驗，盼藉實體見面招募更多志工。

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楊梅區公所24日接獲民眾檢舉信函，據了解，該檢舉內容提到罷團在活動上將進行罷免藍委相關宣傳活動，因此區公所25日向該罷團發出公文，依申請書及計畫書內容辦理活動，並勿進行罷免相關造勢、演說及宣傳等行為。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，「公民護台、涂進二階」的志工招募會活動，當初是以「因為國會亂象，要維護公民權」為理由，向楊梅區公所農經課申請場地，再和警方申請集會，皆已審核通過，不過團隊拿公文的當天，區公所也同時要團隊不能超出使用計畫，進行相關罷免活動。

桃園市議員黃瓊慧今晚在個人臉書力挺罷涂團隊，她指出「3/2在柚子公園辦活動，2/24就遭跨時空檢舉，市民進行民主宣講沒有不對，請市長張善政明天不要動用警察強制驅離」、「你越阻撓，我們只會越勇敢」。

政治工作者周軒則在個人臉書上PO出楊梅區公所公文，他指出，針對公民團體「因為國會亂象，要維護公民權」進行罷免宣講，質疑市府「哪一個地方與申請計畫目的不符？」他還提到「我已經聽到風聲，明天桃園市政府可能會帶桃園市警局到會場驅離，我在這邊先說了，如果明天桃園市政府真的要硬幹，桃園所有國民黨區域立委的罷免案，絕對全部過二階，好膽就來賭賭看。」

對此，楊梅區長施永恭回應，申請團體以招募志工活動名義申請明天活動，區公所站在行政中立立場，原則上不會阻止活動進行，活動方按申請內容進行活動，警方也會在現場維護秩序。

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊以「因為國會亂象，要維護公民權」為理由，舉辦志工招募說明會，向楊梅區公所農經課申請場地。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

「全力一擊 罷免涂權吉」向楊梅區公所農經課申請場地後，再和警方申請集會。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

政治工作者周軒在個人臉書上PO出楊梅區公所公文，指出公民團體「因為國會亂象，要維護公民權」進行罷免宣講，質疑市府「哪一個地方與申請計畫目的不符？」（翻攝「周軒」臉書）

桃園市議員黃瓊慧今晚在臉書力挺罷涂團體，指出3/2在柚子公園辦活動，2/24就遭跨時空檢舉，強調市民進行民主宣講沒有不對。（翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」臉書）

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊主辦的志工招募會，明午2點在楊梅區頭重溪柚子公園旁的天幕廣場進行。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

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