盧秀燕訪日結束返抵桃機：行程緊湊 成果豐碩

台中市長盧秀燕結束6天訪日行程，返抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

2025/03/01 20:19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台中市長盧秀燕結束6天訪日行程，晚間搭機返抵桃園國際機場，受訪時以「行程緊湊、成果豐碩」形容這次出訪。盧秀燕說，除了順利依照行程與東京都政府、名古屋政府及日本協會等單位交流，也參訪了日本4個不一樣形態的大巨蛋，行程不但緊湊而且非常的順利。

盧秀燕此行主要參訪北海道火腿鬥士隊主場ES CON FIELD HOKKAIDO棒球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋，拜會了名古屋市長，同時也拜會企業、協會及建築師，昨天拜會東京都知事小池百合子，參訪東京巨蛋，此行6天橫跨札幌、名古屋及東京3座城市。

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盧秀燕說，這是她擔任台中市長6年以來第一次出訪日本，所以安排非常多的行程，她特別感謝日本各界的協助跟接待，包括與東京都政府、名古屋政府、日本交流協會交流，以及與各界的好朋友見面，都有順利完成。另外，此行也參訪了日本4個不一樣形態的大巨蛋，也讓他們有很好的想法跟參考，所以這次出訪行程緊湊順利且成果非常豐碩。

提到拜會東京都知事小池百合子，盧秀燕說，她與小池百合子兩人都從主播記者轉戰政治界，也是城市首名女性市長，兩人也都曾參與國家國防政策，自己擔任立委時曾加入國防外交委員會，小池百合子也曾擔任過日本防衛大臣，第一次見面兩人相談甚歡而且互道加油，有關教育文化或者公共衛生以及城市建設方面，在這次交流中也很多的討論。

台中市長盧秀燕在機場受訪，以「行程緊湊、成果豐碩」形容這次出訪。（記者朱沛雄攝）

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