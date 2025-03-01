龍虎斑銷日 卓榮泰：盼創 「經濟日不落國」

卓榮泰參訪枋寮的漁仕海鮮。（記者陳彥廷攝）

2025/03/01 18:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣養殖石斑中最大宗的「龍虎斑」去年10月底正式叩關日本成功，今年2月5日首櫃龍虎斑也正式登陸日本，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季及漁業署長王茂城和縣長周春米今天到屏東枋寮首間輸銷日本的「漁仕海鮮」養殖場參訪，卓榮泰強調，政府與產業努力到全世界去拓展通路，將可印證賴總統曾說過的「台灣是經濟的日不落國」。

卓榮泰表示，三月第一天到屏東有特別意義，因為以往台灣都把養殖魚產業寄望在左岸的中國，但政治阻礙隨時出現，台灣必須轉向、面向海洋，走向全世界，漁仕海鮮就是成功的例子，總統也說過，立足台灣、佈局全球、行銷全世界，我們把台灣的每個產業做好，透過政府與產業努力到全世界去拓展我們的通路，印證總統所說台灣是經濟的日不落國。

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卓榮泰並讚「漁仕海鮮」場主洪佳琪不只對養殖石斑非常嫺熟，更能有自信訂定短中長期的目標，希望「龍斑虎斑龍虎斑，斑斑安全又健康」，而在台灣突破技術障礙後，用科技、先進的養殖技術讓日本夠接受台灣的產品，代表台灣的石斑品質有目共睹，這也是中央政府最希望看到青年創業的具體績效，是非常令人欣慰的例子。

他說，屏東是魚米之鄉，像鮪魚、龍膽石斑、蓮霧及紅豆，農、漁民一代又一代傳承技術，他上週在立法院報告中就特別提到龍虎斑輸銷日本，除代表他對這件事情非常感謝漁民外，更代表著政府的重視，這也是民間與政府合作成功的例子。

為提升產銷環境，他先是舉出冷鏈物流部分已於新園鹽埔港斥資4.99億新建沿近海漁業冷鏈物流中心，枋寮也有針對養殖業的國際化冷鏈物流中心，也斥資3.5億元，透過先進的保存及運送技術向世界行銷，希望降低極端氣候影響，還有農業保險的補助提升等等，政府有決心有能力跟大家一起承擔一起來克服各項困難，這也是中央新的作法。

政府在中央、地方及產業的合作下，更有信心也更有能力瞄準像是日本、美國、新加坡等各個高端的海外市場，此外，枋寮的養殖區域，也已斥資35.5億來做聯合聯合海水供應系統並加強旁邊供電，供水系統明年啟用，現正施工中，完成後讓水管牆這個「世界奇觀」盡快釋放出更多的土地並充分的利用。

卓榮泰也笑稱，感謝屏東的立委尤其徐富癸在立法院對總預算的支持，未來補助地方的部分，對屏東縣是絕對不會打折，也勉勵洪佳琪到日本以優質水產再拿「金牌」，把台灣好的農產品推向日本，告訴日本人台灣不只有棒球還有還有很棒的龍虎斑。

卓榮泰參訪枋寮的漁仕海鮮。（記者陳彥廷攝）

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