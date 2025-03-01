台東部落出將軍 國中同學拍胸脯「不戀金權、腳踏實地」

朱勉銘夫妻以往著族服情景，兩人皆為族人。（簡維國提供）

2025/03/01 19:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕今天4位來自台東的子弟正式晉升少將，並在日前於台北接受總統賴清德授階，其中海軍人軍處副處長朱勉銘上校晉升少將並接任代號「鐵軍部隊」的海軍陸戰隊第99旅旅長一職，他另一階級則是台東馬當部落「拉中華」階級。朱的國中同學說，朱從小就是個很踏實的人，既不貪，也不躁進，終見到這國中死黨晉升「國家選對人！」

這次晉升少將的4人多有原住民身份，其中少將朱勉銘來自馬當部落，以前同為東海國中的同學、縣議員簡維國表示，以前看他就乖乖的，都是自己帶頭搗蛋、翻牆去吃麵，想不到後來見他帶兵「氣勢十足，真的完全不一樣！他走軍職走對了」。

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簡維國憶道，朱勉銘從以前體育就很好，打籃球幾乎什麼位置都能打「比我還矮，體能卻超棒」，每次學校比田徑一百公尺到四百公尺都讓他拿走冠軍，但鑑於學業方面並不突出，當時導師勸他乾脆走軍職會更順遂，而且也不必再擔心學雜費，以致後來他也憑藉優異的體能表現進到中正預校，還是中正預校體育第一名畢業。

朱勉銘在九二一事件時身為連長，夜間就前往災區，八八風災時任營長鎮守屏東災區，簡維國說，自己當時都剛好在西部，除了他在東沙當指揮官時自己沒去探望，其餘時間自己都會記得去看這位死黨，每次都見他很努力的帶兵救災、帶練士兵，「這點和他以前一樣，就是個很腳踏實地的人」。

簡說，就算以前朱在體育的表現十分突出，卻從來不會因此驕傲或個性外顯，就算國小、國中調皮搗蛋，卻也不是結交狐群狗黨為非做歹之流，「每次見到許多官員犯錯被拔官，我就很有信心，我的同學絕對不會做這種事」。

其實朱曾在過農曆年前回老家，到家沒多久就跑去與簡維國見面，連簡維國都被朱媽媽唸「回家就是找同學」，當時朱認為，可能自己軍職終有到頭。簡維國說，雖然有同學勸他「想開一點」，但朱卻表示，自己對官位並不執著。此話一出反而是一堆同學勸他「還是想辦法升官，離將軍就差一步，而且積分表現又十分優秀」，話雖如此，但眾人也心想「朱勉銘又沒什麼強大的背景，謀求官位可能機會不大」。

未料再得知消息時，卻已是接受賴總統授階，這時朱才表示，和同學小聚後不久就受召見，但升職一事也不便多說。簡維國表示，賴總統提拔台東子弟、原住民，這不僅是給台東人一個希望，同時也是讓許多沒有強大人脈的原住民見到期望，更重要的是，無論這些少將身份與種族，每個都是實幹、勤勉的將才，例如自己的同學一樣，「真的是選對人！」

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