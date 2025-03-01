賴瑞隆新書簽書會高雄府會雙首長到場祝福 陳其邁讚「明日之星」

立委賴瑞隆簽書會，多位民代及企業界人士到場祝賀。（記者葛祐豪攝）

2025/03/01 17:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今天（1日）下午舉辦《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》高雄首場簽書會，市長陳其邁、議長康裕成、前行政院長張俊雄出席獻上祝福；陳其邁稱讚賴是明日之星，張俊雄則表示賴瑞隆值得信賴。

這場簽書會於承億酒店7樓承風書店舉行，除了高雄府會雙首長，包括立委許智傑、李昆澤，議員郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、林智鴻、何權峰及前議員陳致中，及多位里長及企業界都到場祝賀，現場坐無虛席。

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陳其邁致詞強調，賴瑞隆擔任3屆立委，是用功、努力、年輕的立委，在科技、產業、民主自由價值等各方面，都是非常傑出的新生代。

陳其邁說，如果沒有賴瑞隆10年前引進黃色小鴨，就沒有10年後的黃色小鴨重返高雄，這本書也揭密當時黃色小鴨怎麼來的；此外，他也要感謝當年賴瑞隆邀請五月天演唱，開啟了高雄的演唱會經濟。

陳其邁並稱讚賴瑞隆是明日之星、值得期待，不過他到現在也被別人講是明日之星，人生是很長的競爭，謝長廷以前常講「英雄比氣長」，期勉賴瑞隆做一隻野鴨，不斷練習努力，終有飛躍大洋、邁向成功的一天。

議長康裕長也說，賴瑞隆是演唱會經濟的起頭人，會想出很好的活動，個性憨厚盡職；她強調，醜小鴨也會變天鵝，但高雄本來就是天鵝，成為台灣更美麗的城市，未來也要選出好的領導者，繼續帶領高雄進步。

高齡87歲的前行政院長張俊雄，今天特別出席活動，他認為賴瑞隆「優秀又有善良的決心，值得信賴」，應賦予他更重要職位，為台灣人民有更大的服務。

賴瑞隆則強調，他從勞工子弟踏入政治，這本書紀錄這20年他在高雄努力的過程，猶如陳菊院長說的是給「高雄的情書」，希望鼓勵更多年經世代投入政治、改變家園。

賴說，高雄市長從謝長廷、陳菊到陳其邁，可以看出好的領導者對城市的重要；他在立委任內，爭取6千多億的建設經費，期盼讓高雄從醜小鴨變天鵝。

對於陳其邁的稱讚，賴瑞隆表示，陳其邁市長是公共財，「明日之星」是很大的稱讚，但更重要的是能不能得到更多人支持肯定，就像陳市長講他也是被稱讚很久的明日之星，他會繼續往前走、英雄比氣長。

立委賴瑞隆（右一）簽書會、前行政院長張俊雄（右二）、高雄市長陳其邁（左二）、議長康裕成（左）到場祝賀。（記者葛祐豪攝）

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