蔡英文朝聖「樟之細路」 愛犬走到懷疑「狗生」畫面曝

前總統蔡英文今日稍早分享她帶著愛犬「樂樂」，花了8小時朝聖「樟之細路」。（圖擷取自蔡英文 臉書）

2025/03/01 16:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「樟之細路」是台灣3條長距離的國家綠道之一，前總統蔡英文今日稍早分享她帶著愛犬「樂樂」花了8小時朝聖，由於樟之細路比阿朗壹古道更具挑戰性，連「樂樂」也走到「懷疑人生」。

蔡英文在臉書PO文表示，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，她的爬山魂漸漸地被開啟。有人建議她，可以到台三線的「樟之細路」走走，四百年來，桃竹苗台三線沿線的山林古道中，保留了許多當年客家人開墾的歷史遺蹟，與原住民生活的人文景觀，也為打造國際級長距步道，奠定了良好的基礎。

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蔡英文指出，她擔任總統前，一直想要推動「浪漫台三線」計劃。八年過去了，從2016年開始規劃「樟之細路」，到實地踏查古道，進行環境整理，再到後續的發掘人文脈絡與生態資源，她們期待讓這一條自然步道，成為文化路徑，串起周邊聚落；也成為回家的路，帶領產業發展，讓年輕人返鄉。

蔡英文續指，前天中午，她從桃園龍潭三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，走了四個小時。昨天一早，她又繼續從渡南古道、渡船頭、飛鳳古道關西段，也走了將近四個小時。

蔡英文直言，如果上次的阿朗壹古道是讓她「走到懷疑人生」，這次的樟之細路就是讓樂樂也「走到懷疑狗生」，更具挑戰性，西班牙有朝聖之路，台灣的淡蘭古道、樟之細路與山海圳三條步道，也是登上世界舞台的步道。有機會得空，大家一定要親身走一次樟之細路，「朝聖」國際級的台灣之美。

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