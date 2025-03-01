台中罷免這區無人「死亡連署」 罷團志工：比例相差太懸殊

中四罷團「展翅廢翔」走進西屯市場，逐攤拜託民眾支持二階連署。（記者黃旭磊攝）

2025/03/01 14:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中4藍委罷免二階連署最快在3月10日前啟動，志工上午前往西屯市場沿街拜託「支持二階連署」，市場內有民眾質疑藍、綠「死亡連署」（提議前死亡）人數差距高達80倍，懷疑一階提議可信度與真實性，志工表示，畢竟連署者生老病死無法掌握，尊重死者為大，不過，中六罷羅提議無人死亡，比例上的確是相差太懸殊了。

「拜託大家支持二階連署，謝謝」，中四罷團「展翅廢翔」等4個團體今天聯合在西屯市場掃街，逐攤拜託民眾支持二階連署，由於最快在3月8日至5月6日啟動二階，保險連署份數需衝到3萬5千份至4萬份間才能順利通過中選會審核，志工呼籲民眾「簽兩次、投一次」，提議書、連署書簽完就可投票罷免。

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市場有民眾質疑中選會公布罷免提議查對結果，中7選區（民進黨立委何欣純）有66人提議前死亡，中1選區（民進黨立委蔡其昌）有83人，相較之下，罷藍中6選區（國民黨立委羅廷瑋）0人、中5（國民黨立委黃健豪）1人、中2（國民黨立委顏寬恆）1人及中4選區（國民黨立委廖偉翔）3人，罷免藍綠「死亡連署」（提議前死亡）人數差距太多。

志工賴阿志（40歲）說，生老病死尊重死者為大，也許提議後生病亡故，藍營提議罷免比例實在過高了，對比之下，我們都是個位數，不多做揣測，但的確比例上相差太懸殊了。

西屯市場內93歲阿嬤，送給賴阿志「丹慶季媽祖會」出巡帽，阿嬤說，自己走路不方便，不知道年輕人在做什麼活動，在街頭上看到年輕人願意出來當志工，帶動社會浪潮才會進步，「對台灣一定是好事啦」。

中6選區無人罷免提議前死亡。（記者黃旭磊攝）

台中罷團「展翅廢翔」等4個團體在清靈宮前爭取民眾支持。（記者黃旭磊攝）

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