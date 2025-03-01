竹市罷免鄭正鈐、高虹安二階連署 林志潔：3/5晚上6點連署

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署即將啟動，包括公民團體都已準備好各種宣講文宣。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/01 13:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕中選會日前宣佈包括19名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免提案連署第一階段已審核通過，新竹市罷免公民團體「罷免新竹市立委鄭正鈐」與「罷免高虹安風城安心上路」也都號召志工參與第二階段的連署行動，而協助公民團體設連署站的陽明交大法律學者林志潔，也宣告將從5日晚上6點起，二階連署在服務處開張。

林志潔說，服務處連署地點在新竹市光華南街2-2號，將從5日晚上6點起到晚上10點接受市民前來連署，同時6日後每日上午10點到晚上8點都開放市民來簽連署。

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林志潔說，新竹市的第二階段罷免連署要開始了，別的縣市多只需罷免一個立委，唯獨新竹市要雙罷，要罷免市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐，且份數各需要4萬份，2人加起來要8萬份，罷免的連署份數和所需要的志工人數都是挑戰。因此有意願來幫忙當志工或捐款的朋友們，可訊息或電洽：03-542-2546。

而公民團體近期也開始進行雙罷免宣傳，包括有竹科卡車媽媽到18尖山一邊運動一邊宣講連署罷免行動，有的則設計罷免貼紙及文宣，期許在2個月的二階連署期限提前達標。

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署即將啟動，包括公民團體都已準備好各種宣講文宣。（記者洪美秀翻攝）

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署即將啟動，包括公民團體都已準備好各種宣講文宣。（記者洪美秀翻攝）

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