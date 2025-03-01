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    罷免綠委爆亡者連署爭議 侯友宜：委員會一定要秉公辦理

    新北市長侯友宜（中間白襯衫）表示，選舉的過程當中，委員會一定要秉公辦理。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中間白襯衫）表示，選舉的過程當中，委員會一定要秉公辦理。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/01 13:26

    〔記者羅國嘉／新北報導〕全國多地公民團體發起「大罷免」，然而，針對新北市部分綠委的罷免案，卻爆出上百名已故人士連署爭議，引發熱議。對此，市長侯友宜今天受訪表示，選舉的過程當中，委員會一定要秉公辦理；市議員張錦豪則說，公民團體積極在市場、車站宣傳罷免行動，目的是讓人民參與民主，而非透過不正當手段來反制。

    張錦豪指出，公民團體發起罷免行動，多數針對國民黨立委，且未見有組織在推動綠營立委罷免案，顯示目前社會憂慮的重點在於國民黨與民眾黨的合作。許多民眾對於立法院目前的發展感到擔憂，認為藍白合流後的運作模式，恐有向特定勢力靠攏的風險。

    針對亡者連署的爭議，張錦豪強調，任何涉及偽造文書的行為都應依法追究，並呼籲選委會嚴格審查罷免連署的合法性。他也痛批「這些發起人如果敢偽造名冊，就應該承擔法律責任，政府應強力制止這種行為，不能讓民主機制被濫用。」

    此外，張錦豪也回應有團體聲稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」，認為此說法荒謬至極，簡直像科幻小說；也直言，罷免是公民權利，但應該依循合法程序，不能透過造假來操弄政治。

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