藍罷團用「死亡連署」卻稱死人還魂 林俊憲酸：要不要找兩蔣連署？

罷免民進黨立委李坤城的死亡連署高達139人，針對媒體詢問此情況，罷免李坤城的團隊卻聲稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」。林俊憲（見圖）發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的」。（資料照）

2025/03/01 13:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人，罷免李坤城團隊卻還稱是因民進黨執政天怒人怨，連「死人都還魂出來連署」，對此民進黨立委林俊憲發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的⋯⋯」。

第一階段罷免提議結果出爐，首波送件的19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻，且罷免民進黨立委案的「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾600人。

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其中罷免民進黨立委李坤城的死亡連署高達139人，針對媒體詢問此情況，罷免李坤城的團隊卻聲稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」。雖然媒體追問是否確定這樣回應，該團體仍表示「這是目前唯一的答案」。

對此說法民進黨立委林俊憲也在社群發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的⋯⋯」。林俊憲今日也對媒體表示，死人連署，國民黨不知道丟臉，還竟然理直氣壯，國民黨是在公然嘲笑司法、看不起民主嗎？要不要去慈湖，找兩蔣也一起出來連署？死人都可以連署，那就等著去法庭和法官講吧。

其他網友看到也紛紛留言質疑「這個罷團是欠告了吧」、「不該拿過世的人真的很糟糕」、「國冥黨」、「國民黨已共產黨化了」、「一定是蠢得很認真，這黨的特色」、「這種事情不去告發對不起死者。把自己作惡的事情賴給死者，真的很卑劣」。

大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人。（記者李文馨製表）

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