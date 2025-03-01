為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍罷團用「死亡連署」卻稱死人還魂 林俊憲酸：要不要找兩蔣連署？

    罷免民進黨立委李坤城的死亡連署高達139人，針對媒體詢問此情況，罷免李坤城的團隊卻聲稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」。林俊憲（見圖）發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的」。（資料照）

    罷免民進黨立委李坤城的死亡連署高達139人，針對媒體詢問此情況，罷免李坤城的團隊卻聲稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」。林俊憲（見圖）發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的」。（資料照）

    2025/03/01 13:10

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人，罷免李坤城團隊卻還稱是因民進黨執政天怒人怨，連「死人都還魂出來連署」，對此民進黨立委林俊憲發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的⋯⋯」。

    第一階段罷免提議結果出爐，首波送件的19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻，且罷免民進黨立委案的「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾600人。

    其中罷免民進黨立委李坤城的死亡連署高達139人，針對媒體詢問此情況，罷免李坤城的團隊卻聲稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」。雖然媒體追問是否確定這樣回應，該團體仍表示「這是目前唯一的答案」。

    對此說法民進黨立委林俊憲也在社群發文諷刺「當發言蠢得恰到好處時，原來真的分不出是認真的還是反串的⋯⋯」。林俊憲今日也對媒體表示，死人連署，國民黨不知道丟臉，還竟然理直氣壯，國民黨是在公然嘲笑司法、看不起民主嗎？要不要去慈湖，找兩蔣也一起出來連署？死人都可以連署，那就等著去法庭和法官講吧。

    其他網友看到也紛紛留言質疑「這個罷團是欠告了吧」、「不該拿過世的人真的很糟糕」、「國冥黨」、「國民黨已共產黨化了」、「一定是蠢得很認真，這黨的特色」、「這種事情不去告發對不起死者。把自己作惡的事情賴給死者，真的很卑劣」。

    大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人。（記者李文馨製表）

    大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人。（記者李文馨製表）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播