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    民間國寶魚相擁畫作將贈帛琉總統 林佳龍：實現人人都是外交官

    吳品諭（左3）將「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」畫作交給外交部長林佳龍（右4）。（吳品諭提供）

    吳品諭（左3）將「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」畫作交給外交部長林佳龍（右4）。（吳品諭提供）

    2025/03/01 12:22

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義知名伴手禮「八野爺」負責人吳品諭，是嘉義大學美術系畢業，經營事業之餘平時仍愛創作，他因看到我國邦交國帛琉的國寶魚蘇眉魚，激發靈感創作「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」畫作，呈現兩國國寶魚相擁畫面；外交部長林佳龍今天在臉書發文，指日前獲贈此幅畫作，將會贈送給帛琉總統惠恕仁，此事更是「實現人人都是外交官」的最佳的範例。

    吳品諭平時經營伴手禮餐飲事業，仍持續創作，近年來學習佛法，則以創作呈現佛經義理；上月吳品諭與曾任嘉義縣政府經濟發展處長的外交部國際合作及經濟事務司參事江振瑋會面，江振瑋提及外交部將到帛琉進行交流，吳品諭因而對帛琉產生興趣。

    吳品諭說，以前曾想到帛琉旅遊，因與江參事的會面，開始查閱帛琉的資料，看到具有特色的國寶蘇眉魚，因而以蘇眉魚與我國國寶魚櫻花鉤吻鮭相擁為主題進行創作，並繪製許多代表帛琉元素的符號，如驅除邪魅的公雞、帶來平安的蜘蛛、及象徵財富的石錢等，還有帛琉豐富的海洋生態，像是海龜、水母、熱帶魚、魟魚等。

    吳品諭說，畫作完成後，透過江參事的引薦，決定將畫作交給外交部長林佳龍，做為送給帛琉總統惠恕仁的禮物。

    林佳龍今天在臉書發文，品諭的創意令人讚嘆，畫中的生物充滿童趣，線條簡單卻又傳達豐富的意涵，實在不敢相信，他竟然只花不到1個小時，就一氣呵成的完成創作。

    林佳龍說，謝謝品諭的用心創作，他的畫作不僅代表台帛情誼已扎根民間，更是佳龍常說「人人都是外交官」的具體實現，外交距離生活真的並不遙遠，所有國人都可以為台灣的外交盡一點心力，品諭就是最佳的範例，相信惠恕仁總統收到這幅畫，一定會很開心。（12:54更新）

    「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」畫作充滿帛琉元素。（吳品諭提供）

    「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」畫作充滿帛琉元素。（吳品諭提供）

    「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」將贈給帛琉總統惠恕仁。（吳品諭提供）

    「蘇眉魚擁抱櫻花鉤吻鮭」將贈給帛琉總統惠恕仁。（吳品諭提供）

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