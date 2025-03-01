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    轟朱立倫應辭黨主席 沈富雄嗆：「黨主席辦公室的人」還在講風涼話不知羞恥

    大罷免第一階段連署結果出爐，19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻。沈富雄點名國民黨主席朱立倫（見圖），連這點小事情都叫不動底下的人，並稱「朱立倫不只要生氣，更應該辭去黨主席一職」。（資料照）

    大罷免第一階段連署結果出爐，19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻。沈富雄點名國民黨主席朱立倫（見圖），連這點小事情都叫不動底下的人，並稱「朱立倫不只要生氣，更應該辭去黨主席一職」。（資料照）

    2025/03/01 12:34

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第一階段連署審查，結果出爐，首波送件的19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻。對此結果，前立委沈富雄在政論節目點名國民黨主席朱立倫，連這點小事情都叫不動底下的人，實在很丟臉，並指「現在還出來講風涼話的，都是跟黨主席辦公室有關的人，這些人幹嘛，不知羞恥嗎？」他也質疑「朱立倫不只要生氣，更應該辭去黨主席一職」。

    針對罷免第一階段19件藍委全部過關，9件綠委則是全都未達門檻，沈富雄昨日在政論節目《少康戰情室》中直言，朱立倫令他「擲筆三嘆」，並指朱當初指定要罷免民進黨立委伍麗華、陳瑩，大家還鼓掌認同，如今不僅這兩個人都沒過，針對民進黨立委的罷免案也都沒過關。

    沈富雄也質疑，罷國民黨立委的第一階段全過，「現在還出來講風涼話的，都是跟黨主席辦公室有關的人，這些人幹嘛，不知羞恥嗎？」他也點名朱立倫不只要生氣，更應辭去黨主席一職，不要對權位戀棧不捨，因為即使之後補件成功，臉也已經丟盡。

    沈富雄也指出，被點名到的立委紛紛回防去保護自己，「這是殘門敗戶、落魄大戶，沒用的膽小鬼」。他也宣稱，如果讓他做榮譽黨主席，只要3個月的時間，保證國民黨翻身。

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