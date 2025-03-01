清大校長發聲「說明」曹興誠捐款 退休教授林健正喊話校方應亡羊補牢

聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成各自解讀的羅生門，陽明交大退休教授林健正認為此事件已發展成政治攻防戰，清大應亡羊補牢。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/01 12:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成各自解讀的羅生門，在清大校長高為元昨天發出正式署名的聲明電郵後，並未讓事件平息及落幕，反讓此事件越滾越大，陽明交大退休教授林健正過去也曾在校內擔任行政工作，他說，這場捐款爭議已從單純的歷史紀錄問題，發展成一場政治攻防戰，如果學校不及時調整策略，可能會進一步影響自身的公信力，且學校已參與輿論戰的「上半場」，就應利用「中場休息時間」審慎思考如何應對下半場，進行亡羊補牢。

林健正說，校長高為元發出緊急聲明，宣稱「全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。」這本應是一個通案原則，但面對個案仍宜有個案的危機處理方式。理論上，學校當初就不應該容許有人以匿名方式貿然回應此事，成為政治角力的工具。

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然而，既然已發聲，現在退場未必是最好的選擇。唯一明智的作法，是透過更全面的查核來確保資訊的完整性，進一步釐清聯電或是曹興誠是否曾經捐款，而非僅限於個人捐款的調查。他建議，若要讓爭議止息，清大應該採取積極穩健態度，避免讓學校的聲譽成為政治攻防的犧牲品。

學校應調閱1995年10月以後聯電對清大的捐款紀錄，以確認是否有相符的捐款金額，並對外發表更全面的聲明，這樣能展現學校的誠信與負責任態度，避免被指責選擇性回應，並確保任何企業形象不受影響，讓學校在爭議中保有公正立場。

且若查證後發現聯電確實有捐款，學校應明確區分企業捐款與個人承諾的不同，並強調企業捐款的公益性質，而非特定個人的履約問題，學校的發言應聚焦於確認捐款是否正式入帳，而非揣測捐款人的意圖或動機。

林健正認為，這筆捐款的性質確實存在解釋空間，清大應完整公開資訊，釐清爭議。並應以透明、負責的態度，確保捐款人、企業與學校三方的公信力都能維持，更避免學校成為政治鬥爭的犧牲品。

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