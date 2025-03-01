違法造假領銜人、主謀都別想跑！ 王定宇：已向台南地檢署告發

民進黨立委王定宇（資料照）

2025/03/01 12:08

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案，其中「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾600人。對此民進黨立委王定宇表示，國民黨違法造假領銜人別想跑，將協助被造假的民眾，一一向「領銜人」提起刑事告發和民事求償！

一階段罷免提議結果出爐，首波送件的19件國民黨立委全數進入第二階段連署，陸續送件的9件民進黨立委罷免案則未達門檻。其中9件罷免民進黨立委案的「死亡連署」人數相加近千人，重複連署人數也逾600人，9案有6案不合格率逾3成。

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王定宇在臉書PO文表示，中國國民黨對民進黨資深國防外交立委王定宇發動的罷免連署，有1233份不合格，99份連署前死亡，王定宇的不合格數成為另類第一高票，「偽裝公民團體」的中國國民黨黨工擔任「領銜人」，用「偽造」方式進行罷免連署，用違法的方式傷害民主和真正的公民團體，領銜人和背後主謀都別想跑，他已經向台南地檢署告發，要求根據證據速辦嚴辦，絕不縱容！

王定宇直言，將協助被造假的民眾，一一向「領銜人」提起刑事告發和民事求償！

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