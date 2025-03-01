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    川普、澤倫斯基吵架 藍委葛如鈞提醒這件事

    美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基於美國華府時間2月28日在白宮會談討論礦產協議時爆發口角衝突。（美聯社）

    美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基於美國華府時間2月28日在白宮會談討論礦產協議時爆發口角衝突。（美聯社）

    2025/03/01 11:57

    〔記者施曉光／台北報導〕針對美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基於美國華府時間2月28日在白宮會談討論礦產協議時爆發口角衝突，國民黨立委葛如鈞今日受訪表示，川普於會談中向澤倫斯基提到籌碼的問題，認為烏克蘭沒有籌碼與美國談判，這可以借鏡台灣，未來台灣如果要做國與國關係的對談，自己手上究竟有多少條件可以與別人達成和平。

    他還說，現在台灣只有鬥、只有爭，到底台積電與能源要如何發展？他認為，這些才是台灣真正的籌碼，如果賴政府還要繼續搞大罷免、內鬥，這樣的作法只會把台灣愈做愈小，未來會失去與其他國家進行和平談判的空間。

    此外，葛如鈞指出，澤倫斯基對川普、范斯還說了一句話，「現在你們可能沒有感到海岸線的美麗，但未來才會感受到」，這個話是以隱諱的方式暗示美國，如果美國不協助解決這場（俄烏）戰爭，戰爭就有可能會延續到美國本土。

    葛如鈞表示，澤倫斯基此話讓川普對於接下來的雙方會談，進入相對沒有和氣的狀態，川普還當面反嗆澤倫斯基「沒有資格告訴美國如何感受」，這個例子就說明了國與國之間的關係，需要冷靜、和諧的面對，所有的國家領導人都應該用智慧與理性來面對問題。

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