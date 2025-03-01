質疑賴清德228談話 朱立倫：民進黨仍想挑起仇恨、扭曲歷史

國民黨主席朱立倫呼籲賴清德團結全民，推動朝野和解、合作。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/01 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕賴清德總統昨日228談話指稱因為前總統蔣介石當年在中國節節敗退，為了確保來台灣統治順利，才會犯下228事件的滔天大罪，國民黨主席朱立倫今日受訪呼籲賴清德團結全民，推動朝野和解、合作，更不能扭曲歷史，再次挑起對立，製造仇恨，228真相只有政府可以告訴大家，民進黨執政時間已有17年，為何迄今仍想挑起仇恨、扭曲歷史、製造對立，讓他感到非常不解與遺憾。

朱立倫指出，總統的工作就是要團結全民，讓社會和諧，推動朝野合作，但賴清德就任迄今，大家只看到對立、對抗、仇恨，社會無法化解衝突，而且加深鴻溝對立，他呼籲賴清德要以總統的高度，團結全民，推動朝野和解、合作，更不能扭曲歷史，在原本應該化仇恨為和平的228紀念日，再一次挑起對立，製造仇恨。

請繼續往下閱讀...

至於賴清德說，228真相迄今不明，社會無法達成和解，朱立倫表示，過去國民黨長期執政所犯下的一些錯誤，國民黨都有負責任的反省檢討，反觀民進黨執政了除前總統陳水扁的8年，從前總統蔡英文到賴清德的9年，這17年民進黨也做出很多不同的談話，但無論哪一個政黨執政，都應該讓社會和解、讓全民安定，讓228和平紀念日符合和平紀念的本意，而非再製造仇恨與對立。

他還說，真相如何，只有政府可以告訴大家，但民進黨執政17年直到今天，還想要挑起仇恨，扭曲歷史，製造對立，讓他感到非常不解與遺憾。

此外，有關美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基於美國華府時間2月28日在白宮會談時發生口角衝突，朱立倫表示，看到美、烏會談時發生衝突與爭辯，讓大家都感到相當震撼，他相信大家都很關心俄烏和平，希望儘快找到解決方案，而中華民國也有責任在兩岸關係上創造和平的環境與條件，儘量不要製造任何衝突與危機。

朱立倫還說，這需要大家一起努力，不管對岸與我們都有責任，唯有透過交流對話才能避免兩岸衝突，如果只有對抗、衝突，造成國際危機，要單靠國際來幫忙解決問題，這是不務實的，他認為加強國防與兩岸交流對話台灣都應該努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法