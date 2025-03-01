通篇廢話罐頭文章 旅美教授陳時奮批清大校長高為元公開講廢話

針對聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬事件，清大校長高為元昨天發出公開聲明電郵，但遭旅美教授陳時奮（見圖）狠酸是通篇廢話的罐頭文章。（資料照，記者洪美秀翻攝）

2025/03/01 11:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門後，清大校長高為元昨天傍晚發給師生與校友們一封聲明電郵，結果引發各界更多不同解讀，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）認為高為元是公開講廢話，通篇廢話罐頭文章，講了等於沒講一樣。

陳時奮說，指導學生寫作時，都會要求學生不要寫罐頭文章。什麼是罐頭文章呢？如果把一篇文章的關鍵詞更換，但讀起來卻毫無違和感，這就是通篇廢話的罐頭文章。例如只要把曹興誠換成郭台銘，把清大換成台大，整篇聲明稿讀起來毫無違和感。就證明清大校長的聲明稿是通篇廢話的罐頭文章，講了跟沒講一樣。

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陳時奮分析，清大是台灣的頂尖大學之一，但校長高為元竟發出通篇廢話的聲明，他認為原因有三：包括校長的格局與見識不足。校方行政團隊顢頇無能。學界對公關專業的輕視。他認為只要清大找家公關公司審稿，就可避免公開出醜，但校方連基本動作都沒做。校方的行政團隊也看不出聲明有問題，最後連校長都簽名了。

而更嚴重的是，通篇廢話的罐頭聲明讓清大規避所有的實質爭議，包括翁曉玲的造謠有無違規？前任校長的矛盾說詞如何解釋？媒體引述的消息來源是誰？最重要的爭議是曹董到底有沒有捐款？若有，為何翁曉玲出面造謠否認？為何清大不出面澄清謠言？若無，為何清大有多處網頁讚揚曹董捐款？為何媒體有諸多捐款報導？為何30年前的舊事會在此時浮出檯面？

陳時奮表示，因清大校長公開講廢話，閃躲所有的實質爭議，外界好像也無可奈何。清大的預算來自稅金，但在大學自治的口號下，從校長到萬年副教授的言行都不受節制，高為元不是唯一公開講廢話的大學校長，台灣的高教體制應全面翻修，納入正常的外部監督，不能繼續讓大學校長公開講廢話。

針對聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬事件，清大校長高為元昨天發出公開聲明電郵。（記者洪美秀翻攝）

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