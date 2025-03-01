趙少康轟國民黨弱「只罵一半」 卓冠廷：主導大罷免從根爛掉

民進黨發言人卓冠廷今表示，趙少康只罵了一半，因為這凸顯國民黨主導大罷免的核心問題，上下自我欺騙、從根爛掉，連在野黨都當不好。（資料照）

2025/03/01 11:10

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第一階段連署審查，9件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案；中廣前董事長趙少康昨批評在野黨戰力弱。對此，民進黨發言人卓冠廷今（1日）表示，趙只罵了一半，因為這凸顯國民黨主導大罷免的核心問題，上下自我欺騙、從根爛掉，連在野黨都當不好。

趙少康昨以「沒看過戰力這麼弱的在野黨」為題發文，批評國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修法規定連署必須附上身分證（影本），「結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？」

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對此，卓冠廷透過臉書表示，中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，9件失敗的都是民進黨立委，罷免方因爲「抄名單」被抓包，看得出來戰鬥藍領袖、前國民黨副總統候選人趙少康，真的是對國民黨的戰力感到失望透頂，才在臉書開砲，但他只罵了一半。

卓冠廷認為，國民黨推動大罷免綠委有9位第一階段連署失敗，不是因為錢跟資源不足，最根本的原因就是政黨在一開始便介入及主導罷免，就會會失去「正當性」；現在國民黨和趙少康的氣急敗壞，等於證明民進黨一直堅持並遵守的立場「尊重及協助」，因為罷免行動由公民主導才是正確的，而部分藍委攻擊公民團體的氣急敗壞和言行失當，在民間也引燃了更大怒火。

據此，卓直言，反觀國民黨面對公民的罷免浪潮，不思反省，以為操作成藍綠對決就能削弱公民自主聲浪，讓不適任的藍委在其優勢選區逃過一劫，最後就能解套，這是國民黨最希望看到的局面。國民黨中央的無能和地方的衰敗，讓趙少康氣到直接在臉書罵，因為包含總統和40多個區域立委當選的政黨補助金，幾億的錢都給了國民黨中央，結果需要用的時候，完全看不到成績。

卓冠廷說，趙董這番話也證明，國民黨是自己跳下來要推動對民進黨立委的罷免，這就是政治惡鬥，當然難以說服和感召選民支持，連署攤位冷清的結果，國民黨那些領銜人只好自己想辦法，但負責的黨工沒本事宣傳又不願意苦幹實幹，最後大多抄名冊交差了事，又無把關制度，才會導致9綠委罷免連署書，良率大多僅5成這麼難看的結果，反觀公民團體的罷藍委連署書，良率在8成，才能真正反應民意。

卓冠廷強調，一位政治人物的言行，都會點滴累積成為選民對他的評價，政黨更是如此，原本以組織動員自豪的國民黨，現在淪落到抄名冊，上下一起自我欺騙，而這種從根爛掉的狀況，再度證明，國民黨連在野黨都當不好。

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