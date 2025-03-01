罷綠連署未達標、趙少康轟藍戰力弱 朱立倫：應給青年朋友加油

國民黨主席朱立倫今（1）日出席「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，除於活動中致詞、參觀展覽外，並於會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/01 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕藍營推動的9件民進黨立委罷免案第一階段連署未達標，而且有抄名單以及死人連署情形，去年大選的國民黨副總統候選人趙少康昨天抨擊「沒看過戰力這麼弱的在野黨」，國民黨主席朱立倫今日受訪回應，在第一階段連署很多青年朋友、志工碰到中選會嚴審，這對他們是很大的挑戰，對於這些志工、青年的熱情，大家仍應秉持多給他們加油，雖然過程中有不如意的地方，但在連署補件的過程中，還是應該多給青年朋友們加油，並肯定他們的熱情。

對於媒體提及，藍營罷免綠委的連署書出現死人連署，罷免團體竟辯稱民進黨執政連亡者都看不下去，朱立倫不願正面回應，只強調在連署的過程中，不論罷藍或罷綠的連署，都有不合格情形，但中選會篩選卻有嚴格不一的情況，而從中選會嚴格不一的篩選過程來看，就能看出為何公職人員選舉罷免法修法規定連署須附身分證影本是如此的重要。

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此外，朱立倫日前才下令黨內不分區立委不要「鬧事」，應該全力協助被罷免的區域立委，媒體今日提問，國民黨立委翁曉玲因為不滿銓敘部要求公務人員具結沒有中國國籍，揚言要砍銓敘部預算，這種情況是否為幫倒忙？朱立倫只說，「我沒有看到這樣的問題，所以不知道怎麼回答」，他並重申，立法院本會期是民生會期，一切要以民生法案為中心。

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