朱立倫：國民黨員永遠是孫中山信徒、國父傳人

國民黨主席朱立倫今（1）日出席「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，除於活動中致詞、參觀展覽外，並於會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/01 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日上午出席該黨「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式致詞表示，每一位黨員永懷孫中山的創黨艱辛，不論政治環境、兩岸情勢如何改變，大家都是孫中山信徒、國父傳人，理念永遠不變。

朱立倫指出，國民黨在3月要舉辦紀念創黨總理、國父孫中山逝世100週年系列活動，當初孫中山創建國民黨與中華民國，一切為了民眾，推翻原本家天下、帝制的獨裁政權，建立民主自由共和國的中華民國，迄今114年，每一個國民黨員都永懷孫中山，並且秉持孫中山的基本精神，不論政治環境、兩岸情勢如何改變，永遠都是孫中山信徒、國父傳人，理念不變，把中山精神永記於心，而孫中山的理念就是一切以民為本，讓民眾過安定、安全、安心、和平的好日子，人民安居樂業，以民為本、蒼生為念。

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朱立倫並表示，中華民國憲法第1條載明，中華民國是基於民有、民治、民享的民主共和國，這也是三民主義的理想，不但百年不變，而且永遠不變，也就是沒有一黨之私、一人之私，這就是國父最重要的精神。

他還說，未來國民黨還會在各地舉辦「植樹節」活動以及紀念音樂會與各種研討會，大家共同在3月裡一起紀念國父，永懷國民黨的總理。

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