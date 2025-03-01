蔣萬安喊話「包容」挨批對遺屬二次傷害 北市府回應了

台北市長蔣萬安。（資料照）

2025/03/01 10:37

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安出席228和平紀念日活動時，對總統賴清德指228事件是「獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」一說表示，政治人物應該要有更大的包容，被民進黨台北市議員顏若芳批評是對受難者家屬二次傷害，並說阻擋釐清歷史事實、最沒有開闊胸襟的政治人物，就是蔣萬安！台北市政府副發言人郭音蘭今（1）日表示，去脈絡地斷章取義與惡意剪接蔣萬安所說的內容，才是對遺屬的二次傷害。

賴清德昨首次以總統身分出席228事件中樞紀念儀式，致詞時指出，獨裁者蔣介石為了確保來台灣統治穩固，犯下滔天罪行。蔣萬安在受訪問時對此回應，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。當前對外面對日益複雜的大環境，對內要克服許多沒有共識的議題，如何團結最大的多數，真正記取歷史的教訓，是政治人物應有的責任與胸襟，也是他對從政的自我期許。顏若芳認為蔣萬安的說法，是對受難者家屬的二次傷害，更指蔣萬安才是阻擋釐清歷史事實、最沒有開闊胸襟的政治人物。

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郭音蘭表示，蔣萬安著重的是228受難者與遺屬的故事，難道議員認為銘記歷史傷痛與教訓是廢話？蔣萬安在回應記者訪問時是期許他自己跟所有政治人物，以團結民眾為使命，才提及「更大的包容」，議員去脈絡地斷章取義與惡意剪接，才是對遺屬的二次傷害。反問議員，難道認為賴清德不應該以「團結最大的多數」為念？

郭音蘭說，蔣萬安一上任就推動228紀念館修復；去年宣布將出版葛超智信件集等史料；今年更宣布228紀念館重新開館、未來全面免收門票，並且與推廣人權的濟州4.3平和財團簽署人權交流MOU，邀請韓方參與追思活動，「難道議員認為邀請同樣承載歷史傷痛、促進族群和解的國際團體來台北一同追思228是『廢話』」？

郭音蘭表示，蔣萬安上任後，今年已是第3度全程參與228紀念追思會系列活動，並以台北市長身分為228事件致歉；市府也透過各項作為展現重視與決心，相信社會大眾不會認可任何有心人對歷史真相的消費與操作。

台北市政府副發言人郭音蘭今（1）日表示，去脈絡地斷章取義與惡意剪接蔣萬安所說的內容，才是對遺屬的二次傷害。 （台北市政府提供）

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