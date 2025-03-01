清大校長高為元發聲明稱「保護捐款者隱私」 翁達瑞：公開講廢話

旅美教授陳時奮（臉書名稱為翁達瑞）（資料照）

2025/03/01 11:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲近日指控聯電創辦人曹興誠，答應清大前校長沈君山捐款1500萬卻食言，清大校方也稱未收到曹興誠本人捐款。在爭議延燒多日後，清大校長高為元昨才對師生及校友發出電子郵件，稱要全力保護捐款者權益與隱私。對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，清大校長公開講廢話，閃躲所有的實質爭議，外界好像也無可奈何。清大的預算來自稅金，但在大學自治的口號下，從校長到萬年副教授的言行都不受節制。

翁達瑞在臉書PO文表示，針對曹董捐款清大的爭議，校長高為元發表了一篇聲明，但通篇廢話（見附圖）。為什麼這是通篇廢話的聲明稿呢？指導學生寫作時，自己都會要求他們不要寫罐頭文章。什麼是罐頭文章呢？如果把一篇文章的關鍵辭更換，但讀起來卻毫無違和感，這就是通篇廢話的罐頭文章，示範如何檢驗罐頭文章，清大校長的聲明有兩個關鍵詞：曹興誠與清華。如果郭台銘與台大也有捐款爭議，清大校長的聲明可以沿用，只要把關鍵詞改為郭台銘與台大即可。

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翁達瑞貼出替換關鍵詞的聲明「親愛的師生同仁、校友們：

有關郭台銘先生捐款承諾引起社會大眾關注一事，各方詢問及關懷不斷，由衷感謝大家的愛護與支持，也理解各位對於這些紛擾的擔憂。藉此重申學校接受捐款的重要原則，對於所有支持台大、嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。

各位對學校的信任與支持，是台大進步的重要推手，今後仍仰賴全體師生同仁與校友們，讓我們一同秉持『自強不息、厚德載物』的精神、專注高等教育發展，讓台大人得以自我實踐、貢獻社會。」

翁達瑞指出，只更改兩個關鍵詞，聲明稿讀起來毫無違和感。這證明清大校長的聲明稿就是通篇廢話的罐頭文章，講了跟沒講一樣，清大是台灣的頂尖大學之一，為何校長會發出通篇廢話的聲明呢？原因有三「校長的格局與見識不足、校方行政團隊顢頇無能、學界對公關專業的輕視。」

翁達瑞續指，只要清大找家公關公司審稿，就可避免公開出醜，但校方連這個基本動作都沒做。校方的行政團隊也看不出聲明有問題，最後連校長都簽名了，更嚴重的是，這篇盡是廢話的罐頭聲明，讓清大規避了所有的實質爭議：翁曉玲的造謠有無違規？前任校長的矛盾說詞如何解釋？媒體引述的消息來源是誰？最重要的爭議：曹董到底有沒有

捐款？

翁達瑞分析，若有，為何翁曉玲出面造謠否認？為何清大不出面澄清謠言？若無，為何清大有多處網頁讚揚曹董捐款？為何媒體有諸多捐款報導？為何三十年前的舊事會在此時浮出檯面？清大校長公開講廢話，閃躲所有的實質爭議，外界好像也無可奈何。清大的預算來自稅金，但在大學自治的口號下，從校長到萬年副教授的言行都不受節制。

翁達瑞直言，高為元不是唯一公開講廢話的大學校長。這份名單一長串，例如管爺等，族繁不及備載。台灣的高教體制應全面翻修，納入正常的外部監督，不能繼續讓大學校長公開講廢話。

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