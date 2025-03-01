「這兩地」恐成罷免熱戰區！ 吳靜怡：國民黨牽制行動將正式開始

吳靜怡表示，下週全案結果將揭曉，預計藍營過件率將高於綠營，透過各項數據與民調分析，台北市、台中市都成為熱戰區，國民黨牽制公民連署罷免的行動，從二階段才要正式開始。（資料照）

2025/03/01 10:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台掀起大罷免潮，中選會上月27日公布19案國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安罷免案第一階段提議書審議通過。對此，媒體人吳靜怡表示，下週全案結果將揭曉，預計藍營過件率將高於綠營，透過各項數據與民調分析，台北市、台中市都成為熱戰區，國民黨牽制公民連署罷免的行動，從二階段才要正式開始。

吳靜怡在臉書PO文表示，已通過第一階段提議門檻的罷免對象包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及停職中的新竹市長高虹安。此份名單，台北市通過二階罷免機率最高的立委就是台北市第四選區李彥秀。

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吳靜怡說，通過最新民調、票匭數據、輿情資訊綜合分析，她評估，港湖除銹罷免行動的積極發起，在過年期間，第一階段爆發式的成長，連署人數超過23000份，遠超過選區選舉人數1%的門檻，年後，美國豪宅爭議、多筆財產申報不實、疑美又家人疑似移美，李彥秀爭議不斷卻又說明不清楚，事件延燒一週後，引發更多選民關注，誠信度大打折扣，成為罷免行動的催化劑之一。 ​

吳靜怡指出，選區特性本身就是藍綠競爭激烈：​台北市第四選舉區（內湖、南港）為藍綠競爭激烈的地區，在2024年立委選舉中，李彥秀以約5%的差距勝出，顯示該區選民結構相對均衡，綠營潛在同意票為12萬1623票（假設全數支持罷免）藍營潛在反對票：11萬2743票（李彥秀支持者）根據選舉數據分析，李彥秀還是有明顯且相對弱勢的區域，內湖區：西湖里、港都里、行善里、湖元里；南港區：南港里、西新里、玉成里，透過民調可以發現，罷免運動若要成功，必須進一步爭取中立選民的支持，另外，徐巧芯的同意與不同意罷免幾乎持平，暗示藍營鐵票區也可能存在不滿情緒，這種情緒擴散至李彥秀、王鴻薇、羅智強共伴效應下，可有效大幅提升罷免支持率，若罷免陣營能有效連結立院議題，也可吸引中間選民支持。

吳靜怡續指，台北市第四選區選舉人總數為31萬8085人，第二階段連署門檻為3萬1809人（10%），投票門檻為7萬9521人（25%），若現在60天為二階起跑，罷免團體目標是4萬1500至4萬5000份有效連署，平均一天要有750份，而這樣的基數，也約略成為都會選戰的指標。

吳靜怡直言，國民黨傳統組織與輿論戰相當成熟，國民黨主席朱立倫已呼籲立委以政策（如退稅）爭取民心，可能進一步鞏固反對票，罷免團體的公民如何結合政黨進行有效組織推動又要論述上吸收中間選民，這是全台灣公民團體開始要開始面對的課題，國民黨牽制公民連署罷免的行動，從二階段才要正式開始。

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